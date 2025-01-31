Псковские курсанты организовали лекции для школьников в честь 80-летия Победы

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и защитника Отечества женсовет Псковского филиала Университета ФСИН России выступил организатором просветительских лекций среди школьников и студентов Пскова, направленных на сохранение правды по ключевым событиям в истории России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.
Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России
В средней общеобразовательной школе №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых курсанты псковского филиала университета выступили перед учащимися с лекцией о героях-освободителях жителей блокадного Ленинграда и узников Освенцима и рассказали о значении Победы в 1945 году.
Преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин и член женсовета Псковского филиала Екатерина Туманова добавила.
«Историческая память народа – непреложная основа его самосознания. Фальсификация исторических событий и его героев наносит ущерб интересам государства и общества. Мы хотим быть верными памяти о Великой Победе и защитниках Отечества, поэтому считаем своим гражданским долгом правдиво подавать исторический материал подрастающему поколению. С этой целью проводим мероприятия среди молодежи с верой в ее преданность и верность своему Отечеств, – отметила Екатерина Туманова.