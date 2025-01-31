Общество

Общественники провели условий нахождения иностранных граждан в Центре временного содержания в Пскове

Члены Общественной наблюдательной комиссии Псковской области провели проверку условий содержания и нахождения иностранных граждан в Центре временного содержания иностранных граждан в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Цель данного мероприятия - проверка соблюдения прав и свобод лиц, содержащихся в специальных учреждениях, контроль над выполнением требований по санитарно-эпидемиологическому содержанию помещений, а также уровнем медицинского и материально-технического обеспечения.

Во время этого визита председатель ОНК по Псковской области Николай Червяков, председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Валерия Мишакова и другие члены комиссии ознакомились с режимом и условиями содержания граждан, осмотрели медпункт, пищеблок и другие помещения, а также передали гуманитарную помощь.

Члены ОНК отметили, что Центром организованы достойные условия для проживания, включая питание и медицинское обслуживание.

«Мы стремимся к тому, чтобы права всех граждан, независимо от их статуса, строго соблюдались. Наш визит направлен не только на выявление возможных нарушений, но и на то, чтобы отметить положительные моменты и предложить рекомендации для улучшения условий», - подчеркнул председатель Николай Червяков.

Работу Центра временного содержания иностранных граждан проверяющие оценили положительно.