Общество

Ведущий программы ПЛН-FM «Экосреда» Сергей Елизаров помогает в устранении последствий экологической катастрофы в Анапе

Ведущий программы ПЛН-FМ «Экосреда» Сергей Елизаров отправился в Анапу для устранения последствий экологической катастрофы, которая произошла в декабре 2024 года. Мазут по-прежнему продолжает выбрасывать волнами на берег. Сергей совместно с волонтёрами движения «Экосистема» очищают песок от нефтепродукта. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Сергей Елизаров/ Вконтакте

«Мазут выбрасывает волнами на берег. Пока море холодное и не сильно светит солнце, его можно собирать.Работаем лопатами, просеиваем мазут и собираем в мешки. Потом их подбирает трактор. Практически каждый день приезжают новые делегации и кураторами распределяются по разным секторам», - отметил Сергей.

Помимо этого, он рассказал, что в конце февраля планируется собрать делегацию из Пскова, чтобы в течение недели внести вклад в улучшение экологической обстановки.

Напомним, что сейчас открыт набор добровольцев из Псковской области для ликвидации последствий разлива танкеров с мазутом в Черном море.