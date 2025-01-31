КВН имеет довольно прозрачную схему — псковский юморист Илгар Шарифов

Вступительные взносы никак не влияли на результаты в КВН. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказали участники псковской команды КВН «Камбаламба» Александра Михайлова и Илгар Шарифов. Юмористы рассказали о современных правилах участия и критериях выбора авторов сценариев.
Как рассказала Александра Михайлова, ранее участники КВН, выступающие в официальных лигах, были обязаны платить взносы. Сейчас это правило отменено.
Сокомандник Илгар Шарифов отметил, что современный КВН имеет «довольно прозрачную схему». Особое внимание он уделил теме авторов сценариев и постановок, подчеркнув, что каждая команда сама делает выбор в сторону режиссеров-постановщиков. Это могут быть сами участники игр КВН, а некоторые команды используют и заказные сценарии. При этом их пишут не только те, кто играл в КВН и занимал призовые места.
Он также подчеркнул, что условия и требования к командам одинаковы, а задача редакторов состоит в том, чтобы подготовить команду к успешному выступлению в Высшей лиге.
«Их цель — подготовить команду, которая смогла бы достичь успеха в Высшей лиге. В будущем они будут рады этому достижению. Например: "Наша команда выиграла Высшую лигу!". Поэтому в целом можно говорить о том, что все команды развиваются в одном направлении. А вот как происходит взаимодействие внутри команды — это уже другой вопрос», — добавил Илгар Шарифов.
При этом каждая команда самостоятельно решает, как организовать внутреннюю работу.
Напомним, ранее псковская команда КВН «Камбаламба» победила в номинации «Разрыв дня» на фестивале КВН в Сочи.