Общество

КВН имеет довольно прозрачную схему — псковский юморист Илгар Шарифов

Вступительные взносы никак не влияли на результаты в КВН. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказали участники псковской команды КВН «Камбаламба» Александра Михайлова и Илгар Шарифов. Юмористы рассказали о современных правилах участия и критериях выбора авторов сценариев.

Как рассказала Александра Михайлова, ранее участники КВН, выступающие в официальных лигах, были обязаны платить взносы. Сейчас это правило отменено.

«Мы застали как эпоху, когда были взносы, так и эпоху, когда их не было. Я могу сказать, что когда были взносы, их платили все одинаково. Например, у нас в Невской лиге взнос был 12 тысяч за игру. Не было такого, что какая-то команда платила больше», - рассказала Александра Михайлова, комментируя распространенные слухи о том, что победа и дальнейшее продвижение в КВН зависит от количества уплаченных денег.

Сокомандник Илгар Шарифов отметил, что современный КВН имеет «довольно прозрачную схему». Особое внимание он уделил теме авторов сценариев и постановок, подчеркнув, что каждая команда сама делает выбор в сторону режиссеров-постановщиков. Это могут быть сами участники игр КВН, а некоторые команды используют и заказные сценарии. При этом их пишут не только те, кто играл в КВН и занимал призовые места.

«Сейчас схема работы с авторами в КВН довольно понятная. Команды вольны выбирать авторов по своему усмотрению, и те вовсе не обязательно должны быть связаны с лигой. Главное, чтобы они создавали качественный материал, который понравится редакторам и будет успешным на играх», — объяснил Илгар Шарифов.

Он также подчеркнул, что условия и требования к командам одинаковы, а задача редакторов состоит в том, чтобы подготовить команду к успешному выступлению в Высшей лиге.

«Их цель — подготовить команду, которая смогла бы достичь успеха в Высшей лиге. В будущем они будут рады этому достижению. Например: "Наша команда выиграла Высшую лигу!". Поэтому в целом можно говорить о том, что все команды развиваются в одном направлении. А вот как происходит взаимодействие внутри команды — это уже другой вопрос», — добавил Илгар Шарифов.

При этом каждая команда самостоятельно решает, как организовать внутреннюю работу.

«Некоторые команды обладают сильными авторами и могут создавать материал самостоятельно, другим требуются внешние авторы, а третьим — постановщики. Здесь всё зависит от потребностей конкретной команды», — заключил Илгар Шарифов.

Напомним, ранее псковская команда КВН «Камбаламба» победила в номинации «Разрыв дня» на фестивале КВН в Сочи.

По итогам XXXVI Сочинского фестиваля и двух пройденных туров псковскую команду пригласили в три телевизионные лиги.