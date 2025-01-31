Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Работа на «Горводоканале»
«Лёгкая кухня»
Готовим сами как в ресторане завтрак
Итоги 2024 Псковские медиа
Что будет с больницей и с нами?
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Отпечаталось В сердце
 
 
 
ещё Общество 31.01.2025 09:500 Новые расходы на ЖКХ и транспорт. ЛОНГРИД 03.02.2025 15:400 Путин подписал закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу несовершеннолетним вейпов 03.02.2025 15:360 «Беседка»: Участники команды КВН «Камбаламба» о секретах актуального юмора. ВИДЕО 03.02.2025 15:070 Принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы» предлагают псковичам 03.02.2025 14:430 До -9 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 4 февраля 03.02.2025 14:400 КВН имеет довольно прозрачную схему — псковский юморист Илгар Шарифов
 
 
 
Самое популярное 28.01.2025 14:070 Интерактив: Мясник в псковской стоматологии 29.01.2025 16:400 Стала известна причина смерти найденного мертвым печорского монаха 29.01.2025 16:070 Уголовное дело возбудили в отношении директора ФК «Псков» 29.01.2025 14:571 Что будет с больницей и с нами? 29.01.2025 12:290 Интерактив: 101 роза от мошенников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

КВН имеет довольно прозрачную схему — псковский юморист Илгар Шарифов

03.02.2025 14:40|ПсковКомментариев: 0

Вступительные взносы никак не влияли на результаты в КВН. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказали участники псковской команды КВН «Камбаламба» Александра Михайлова и Илгар Шарифов. Юмористы рассказали о современных правилах участия и критериях выбора авторов сценариев. 

Как рассказала Александра Михайлова, ранее участники КВН, выступающие в официальных лигах, были обязаны платить взносы. Сейчас это правило отменено.

«Мы застали как эпоху, когда были взносы, так и эпоху, когда их не было. Я могу сказать, что когда были взносы, их платили все одинаково. Например, у нас в Невской лиге взнос был 12 тысяч за игру. Не было такого, что какая-то команда платила больше», - рассказала Александра Михайлова, комментируя распространенные слухи о том, что победа и дальнейшее продвижение в КВН зависит от количества уплаченных денег.

Сокомандник Илгар Шарифов отметил, что современный КВН имеет «довольно прозрачную схему». Особое внимание он уделил теме авторов сценариев и постановок, подчеркнув, что каждая команда сама делает выбор в сторону режиссеров-постановщиков. Это могут быть сами участники игр КВН, а некоторые команды используют и заказные сценарии. При этом их пишут не только те, кто играл в КВН и занимал призовые места.

«Сейчас схема работы с авторами в КВН довольно понятная. Команды вольны выбирать авторов по своему усмотрению, и те вовсе не обязательно должны быть связаны с лигой. Главное, чтобы они создавали качественный материал, который понравится редакторам и будет успешным на играх», — объяснил Илгар Шарифов.

Он также подчеркнул, что условия и требования к командам одинаковы, а задача редакторов состоит в том, чтобы подготовить команду к успешному выступлению в Высшей лиге.

«Их цель — подготовить команду, которая смогла бы достичь успеха в Высшей лиге. В будущем они будут рады этому достижению. Например: "Наша команда выиграла Высшую лигу!". Поэтому в целом можно говорить о том, что все команды развиваются в одном направлении. А вот как происходит взаимодействие внутри команды — это уже другой вопрос», — добавил Илгар Шарифов.

При этом каждая команда самостоятельно решает, как организовать внутреннюю работу.

«Некоторые команды обладают сильными авторами и могут создавать материал самостоятельно, другим требуются внешние авторы, а третьим — постановщики. Здесь всё зависит от потребностей конкретной команды», — заключил Илгар Шарифов.

Напомним, ранее псковская команда КВН «Камбаламба» победила в номинации «Разрыв дня» на фестивале КВН в Сочи.

Смотрите также
20.01.2025 12:430 Псковская команда КВН победила на фестивале в Сочи в номинации «Разрыв дня»


По итогам XXXVI Сочинского фестиваля и двух пройденных туров псковскую команду пригласили в три телевизионные лиги.

Смотрите также
24.01.2025 16:120 Псковскую команду КВН пригласили в три телевизионные лиги

Теги: #КВН #камбаламба
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?
В опросе приняло участие 3 человека
03.02.2025, 15:400 Путин подписал закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу несовершеннолетним вейпов 03.02.2025, 15:360 «Беседка»: Участники команды КВН «Камбаламба» о секретах актуального юмора. ВИДЕО 03.02.2025, 15:320 Двоих судимых мужчин подозревают в краже имущества в порховской деревне 03.02.2025, 15:210 Стоматологию в Великих Луках временно отключат от водоснабжения
03.02.2025, 15:070 Принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы» предлагают псковичам 03.02.2025, 15:010 «Дневной дозор»: Отчего крупные инвесторы не приходят в Псковскую область? 03.02.2025, 14:590 Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в пятерку самых жарких 03.02.2025, 14:430 До -9 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 4 февраля
03.02.2025, 14:400 КВН имеет довольно прозрачную схему — псковский юморист Илгар Шарифов 03.02.2025, 14:310 Мальдивы становятся ближе 03.02.2025, 14:290 На краеведческое рандеву к 85-летию художника Валентина Васильева приглашают псковичей 03.02.2025, 14:270 Нарушения при транспортировке оборудования для виноделия обошлись псковской компании почти в 900 тысяч рублей
03.02.2025, 14:150 Водителя Land Rover оштрафовали на 2 250 рублей за столкновение с Lada Granta в Пскове 03.02.2025, 14:130 Лифт в рассрочку 03.02.2025, 14:050 Участковый и бухгалтер требуются в полицию Псковского района 03.02.2025, 13:490 IPhone загорелся в кармане ребенка в псковской школе. ФОТО
03.02.2025, 13:440 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о социальном напряжении в обществе 03.02.2025, 13:371 Псковская юмористка Александра Михайлова: КВН жив, просто он другой 03.02.2025, 13:301 Свыше 360 тысяч квадратных метров жилья ввели в Псковской области в 2024 году 03.02.2025, 13:240 Двухсотлетие выхода из печати первой главы «Онегина» отметили в «Михайловском»
03.02.2025, 13:170 Пригласительные на Сретенский бал в Пскове можно получить бесплатно 03.02.2025, 13:160 Производитель Chappi опроверг данные о возможном исчезновении своих кормов в РФ 03.02.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Реорганизация областной больницы, закон о тишине и платные парковки в центре города 03.02.2025, 13:000 В псковской команде КВН поделились секретами создания хороших шуток
03.02.2025, 12:541 Сергей Вострецов: Мы должны поддерживать матерей-героинь 03.02.2025, 12:460 Почти 200 жалоб на условия проживания поступило за год в псковский Роспотребнадзор 03.02.2025, 12:420 Псковские туристы-водники отметили 55-летие с момента основания секции 03.02.2025, 12:350 «ГорДозор»: Миллион, миллион, миллион киловатт...
03.02.2025, 12:320 «Постскриптум»: Реорганизация областной больницы, закон о тишине и платные парковки в центре города 03.02.2025, 12:300 Псковичку задержали за кражу одежды в магазине на Рижском проспекте 03.02.2025, 12:270 Восемь человек пострадали в ДТП за пять дней в Псковской области 03.02.2025, 12:150 За неделю росгвардейцы изъяли 19 единиц оружия в Псковской области
03.02.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с участниками команды КВН «Камбаламба» 03.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 февраля 03.02.2025, 11:550 Псковская область заняла 55 место в рейтинге по объему вкладов на душу населения 03.02.2025, 11:420 Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы
03.02.2025, 11:280 В Пскове демонтированы восемь самовольно установленных вывесок 03.02.2025, 11:170 Первую фазу клинических испытаний прошла вакцина от аллергии на березу 03.02.2025, 11:070 Мишустин потребовал учитывать обратную связь при развитии образования 03.02.2025, 10:550 Легенда псковской археологии Инга Лабутина отмечает 91-й день рождения
03.02.2025, 10:510 В РФ вырос интерес к виниловым пластинкам 03.02.2025, 10:380 Школа в Усвятах празднует 180-летие 03.02.2025, 10:330 «Беседка»: Участники команды КВН «Камбаламба» о секретах актуального юмора 03.02.2025, 10:210 Полеты БПЛА организуют над базой «Восточные электрические сети» в Бежаницах
03.02.2025, 10:180 Украинца задержали в Псковской области при попытке пересечь границу через лес 03.02.2025, 10:130 «Дневной дозор»: Почему молодежные партийные организации не стали карьерным лифтом? 03.02.2025, 10:080 Некоторые объекты псковского музея не работают 3 февраля 03.02.2025, 09:510 Песня The Beatles вновь получила «Грэмми»
03.02.2025, 09:500 Жилой дом горел в великолукской деревне Клинцево 03.02.2025, 09:450 Только 19% псковичей поддерживают идею установки самозапрета на покупки или лимиты на маркетплейсах – опрос 03.02.2025, 09:290 Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Великих Луках 03.02.2025, 09:200 В Госдуме рассказали о факторах, способных снизить будущие пенсионные выплаты
03.02.2025, 09:000 Компания из Псковской области вошла в число лидеров рейтинга работодателей России 2024 года 03.02.2025, 08:400 Власти не обсуждают льготную ипотеку за намерение завести детей 03.02.2025, 08:200 Регулирование рынка рассрочки в РФ начнется с покупок от 60 тысяч рублей 03.02.2025, 08:000 Средний срок продажи квартир на вторичном рынке в России вырос до 35%
03.02.2025, 07:300 Международный день женщины-врача отмечают 3 февраля 03.02.2025, 07:000 Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой празднуют 3 февраля 02.02.2025, 22:220 Пенсионер в серо-синей куртке пропал в Пскове 02.02.2025, 22:000 Мошенники организовали фишинговую атаку от имени Ozon
02.02.2025, 21:400 Техосмотр в России cнова вырастет в цене 02.02.2025, 21:200 Эксперт заявил, что российские технологии ИИ занимают лидирующую позицию в мире 02.02.2025, 21:000 Дом сгорел изнутри в Великолукском районе 02.02.2025, 20:400 Пять человек погибли в Псковской области из-за пожаров за первый месяц 2025 года
02.02.2025, 20:190 Авария произошла у кафе «Берёзка» в Пскове 02.02.2025, 20:000 Псковские каратисты приняли участие в открытом турнире в Новосокольниках 02.02.2025, 19:400 В молодёжном центре Псковской епархии «Трилучье» пройдёт лекция о духовных принципах 02.02.2025, 19:200 Фестиваль «Деревня» вновь состоится в Псковской области в 2025 году
02.02.2025, 19:000 55 тысяч человек посетили народные гулянья в Пскове в январе 02.02.2025, 18:400 191,5 гектаров просек ЛЭП планируется расчистить в Новоржевском муниципальном округе 02.02.2025, 18:230 Хиты группы «Кино» звучат сегодня на сцене Псковской филармонии. ВИДЕО 02.02.2025, 18:020 Почти на 20% увеличился объём производства пищевой продукции в Псковской области
02.02.2025, 17:400 Стали известны отрасли-лидеры по росту предложения зарплат 02.02.2025, 17:200 Представители Псковского облсовпрофа побывали на форуме молодых педагогов в Петрозаводске 02.02.2025, 17:000 Пскович занял второе место в первенстве СЗФО по лыжным гонкам 02.02.2025, 16:420 Синоптики прогнозируют раннее наступление лета в 2025 году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru