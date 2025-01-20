Общество

Псковскую команду КВН пригласили в три телевизионные лиги

По итогам XXXVI Сочинского фестиваля и двух пройденных туров псковскую команду КВН «Камбаламба» пригласили в три телевизионные лиги, сообщили Псковской Ленте Новостей юмористы.

Фото: «Камбаламба» / Telegram-канал

Приглашение поступило в Лигу городов, Первую лигу и Международную лигу.

«Мы безумно рады полученным результатам и хотим сказать спасибо всем, кто в нас верил! Мы запомним этот фестиваль навсегда!» - отметили в команде.

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Напомним, также в фестивале КВН в Сочи участвовал коллектив «Хочу погладить», в состав команды входят студенты ПсковГУ, СПбГУ и Санкт-Петербургского горного университета.