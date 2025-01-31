Общество

Принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы» предлагают псковичам

Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы-2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Как сообщили организаторы, ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2025» проводится с целью сохранения военно-исторического наследия России, памяти о героизме советских и российских воинов и воспитания у молодежи чувства патриотизма и гордости за подвиги героев.

Работы принимаются в нескольких номинациях. Одна из основных – «Патриотическая проза и поэзия». Также есть специальные номинации, например, «Есть в каждой семье свой герой», где можно рассказать о вкладе малой Родины и семьи в общую Победу.

Прием работ продлится до 1 мая 2025 года.

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте http://героивеликойпобеды.рф и в официальной группе конкурса «ВКонтакте».

Организационный комитет конкурса: