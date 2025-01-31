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Общество

Ветераны из Псковской области проходят лечение в центрах реабилитации соцфонда

03.02.2025 15:51|ПсковКомментариев: 0

Демобилизованные участники специальной военной операции из Псковской области могут пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в подведомственных Социальному фонду России центрах с 1 января 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

«С начала года псковские ветераны СВО уже проходят лечение в медицинских центрах Тюменской (“Тараскуль”), Московской (“Ольгинский”, “Голубая речка”) и Кировской областей («Вятские Увалы»). Региональное отделение фонда взяло на себя обязательство по обеспечению персонального сопровождения каждого отправившегося на реабилитацию на протяжении всего процесса лечения. Ветеранам обеспечивается проезд в реабилитационный центр и обратно, медицинская реабилитация или санаторно-курортное лечение один раз в год», — отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

При направлении в реабилитационные центры учитываются данные о состоянии здоровья участника СВО, наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний для реабилитации. Если прибывший на лечение до этого не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, специалисты центра проведут ему диагностику и назначат необходимый курс лечения.

Всего на территории России действуют 12 таких учреждений. Реабилитационные центры оснащены современным оборудованием и располагают всеми необходимыми ресурсами для эффективного лечения и восстановления. Они имеют широкий профиль специализации: лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, патологии органов дыхания, сердечно-сосудистой системы.

Подать заявление на реабилитацию можно во всех клиентских службах отделения СФР по Псковской области и многофункциональных центрах региона. Решение по заявлению специалисты примут в течение 2 рабочих дней, а уже на следующий день после принятия решения сообщат о результатах заявителю.

Для возмещения расходов на дорогу к месту лечения и обратно ветерану также необходимо подать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие проезд. Это может быть практически любой вид транспорта, включая поезд, самолет, водный транспорт или автобус.

В отделении отметили, что участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы имеют право на внеочередное лечение.

Теги: #ветераны
Источник: Псковская Лента Новостей
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