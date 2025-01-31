Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Готовим сами как в ресторане завтрак
Итоги 2024 Псковские медиа
Работа на «Горводоканале»
«Лёгкая кухня»
Что будет с больницей и с нами?
Отпечаталось В сердце
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
 
 
 
ещё Общество 31.01.2025 09:500 Новые расходы на ЖКХ и транспорт. ЛОНГРИД 04.02.2025 07:000 Международный день человеческого братства празднуют 4 февраля 03.02.2025 22:000 Помогут ли дискотеки повысить рождаемость в России, ответил эксперт 03.02.2025 21:410 Российско-Белорусский отряд «Поиск» примет участие в акции «Снежный десант» в Псковской области 03.02.2025 21:200 Детский игровой комплекс установят в псковской деревне Череха 03.02.2025 21:010 130 тонн голландской молочной продукции запретили к ввозу через границу в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 28.01.2025 14:070 Интерактив: Мясник в псковской стоматологии 29.01.2025 16:400 Стала известна причина смерти найденного мертвым печорского монаха 29.01.2025 14:572 Что будет с больницей и с нами? 29.01.2025 16:070 Уголовное дело возбудили в отношении директора ФК «Псков» 29.01.2025 12:290 Интерактив: 101 роза от мошенников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Международный день человеческого братства празднуют 4 февраля

04.02.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря 2020 года приняла Резолюцию, согласно которой была учреждена новая памятная дата — Международный день человеческого братства (англ. International Day of Human Fraternity).

В качестве ежегодной даты празднования было выбрано 4 февраля. Этот день был выбран неслучайно: в 2019 году в этот день в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась встреча Папы Римского Франциска и Верховного имама Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба. В ходе встречи был подписан документ под названием «Человеческое братство во имя мира во всём мире и совместной жизни».

Целью встречи было развитие диалога между мировыми религиями, преодоление межконфессиональных противоречий и обсуждение вопросов предотвращения межрелигиозной розни и конфликтов. Религиозные лидеры подчеркнули, что истинная вера способствует гармонии как во внутреннем, так и в окружающем мире и должна помогать сближению, а не становиться причиной вражды и насилия.

Генеральная Ассамблея ООН учредила новую памятную дату и призвала все государства-члены ООН, а также всю мировую общественность, религиозных лидеров и представителей разных конфессий помнить о том, чему учит истинная вера: терпимости, любви, сочувствию и взаимопомощи, пишет calend.ru.

Принципы человеческого братства, основанные на межрелигиозном и межкультурном диалоге, способствуют устойчивому развитию человечества. В то же время вражда, конфликты и войны препятствуют этому процессу.

ООН также обращает внимание на то, что пандемия COVID-19 стала одним из вызовов, с которыми столкнулось человечество. Осознание того, что только совместными усилиями можно преодолеть эту угрозу, становится важным шагом на пути сближения и единения.

Терпимость, плюрализм, взаимное уважение и разнообразие религий и убеждений способствуют человеческому братству. Поэтому необходимо проводить мероприятия, направленные на поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога для укрепления мира и социальной стабильности, уважения многообразия и взаимного уважения.

Первая неделя февраля также отмечается как Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений между всеми религиями. Только принципы человеческого братства, достигнутые на международном уровне, могут помочь человечеству преодолевать глобальные социальные, экономические, политические и культурные проблемы.

Мир, подчёркивает Генеральная Ассамблея ООН, — это не просто отсутствие войны, а процесс взаимодействия и построения отношений, развития через преодоление противоречий путём диалога, сотрудничества и взаимопонимания.

Теги: #праздник #Международный день человеческого братства
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?
В опросе приняло участие 36 человек
04.02.2025, 07:000 Международный день человеческого братства празднуют 4 февраля 03.02.2025, 22:000 Помогут ли дискотеки повысить рождаемость в России, ответил эксперт 03.02.2025, 21:410 Российско-Белорусский отряд «Поиск» примет участие в акции «Снежный десант» в Псковской области 03.02.2025, 21:200 Детский игровой комплекс установят в псковской деревне Череха
03.02.2025, 21:010 130 тонн голландской молочной продукции запретили к ввозу через границу в Псковской области 03.02.2025, 20:400 Псковские пограничники пресекли попытку незаконного перехода семи граждан Ирака через границу с Белоруссией 03.02.2025, 20:350 Мужчину в рабочей куртке «Почты России» разыскивают в Пскове  03.02.2025, 20:180 Псковская школьница вышла в полуфинал олимпиады «Умники и умницы»
03.02.2025, 20:001 В Госдуму внесли проект о запрете рекламы безалкогольного пива 03.02.2025, 19:400 Руководителям псковских НКО напомнили о сроках представления ежегодной отчетности 03.02.2025, 19:200 Рейтингомер: неуд вице-губернатору, муральный вред и спасение Черного моря. ВИДЕО 03.02.2025, 19:000 Путин подписал указ о представительстве РФ в органах управления ДОСААФ
03.02.2025, 18:350 Псковичу грозит до 8 лет лишения свободы за сбыт наркотиков 03.02.2025, 18:141 Рейтингомер: неуд вице-губернатору, муральный вред и спасение Черного моря 03.02.2025, 18:040 Поездку в Москву организуют для воспитанников Печорского центра помощи детям 03.02.2025, 17:560 «Постскриптум»: Реорганизация областной больницы, закон о тишине и платные парковки в центре города. ВИДЕО
03.02.2025, 17:550 Виновник ДТП в Псковском районе выплатит 1,6 млн рублей детям погибшей пассажирки  03.02.2025, 17:430 Движение на участке улицы Белинского в Пскове ограничат до 21 февраля 03.02.2025, 17:410 Псковичи могут принять участие в международной премии «Эксперт года» 03.02.2025, 17:390 Первые игры муниципального этапа Лиги дебатов «Истина» прошли в Пскове
03.02.2025, 17:380 За год поступило восемь обращений по поводу действий и решений полиции — Дмитрий Шахов 03.02.2025, 17:300 Полосу движения на улице Некрасова в Пскове закроют для дорожных работ 03.02.2025, 17:170 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 3 февраля 03.02.2025, 17:170 Постановку «Сказки Бабушки Печки» покажут псковичам 8 февраля
03.02.2025, 16:590 Свыше 60% респондентов ПЛН абстрагируются от решения проблем 03.02.2025, 16:550 «Торговое единство» выдвинуло Игоря Иванова на пост председателя облсовпрофа 03.02.2025, 16:410 Президент подписал закон о штрафах за продажу детям баллончиков с газом 03.02.2025, 16:300 «ГорДозор»: Миллион, миллион, миллион киловатт... ВИДЕО
03.02.2025, 16:133 Детали предстоящего объединения четырёх больниц обсудили в Стругах Красных 03.02.2025, 16:110 В РФ планируют уничтожать саранчу с помощью авиации 03.02.2025, 15:510 Ветераны из Псковской области проходят лечение в центрах реабилитации соцфонда 03.02.2025, 15:400 Путин подписал закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу несовершеннолетним вейпов
03.02.2025, 15:360 «Беседка»: Участники команды КВН «Камбаламба» о секретах актуального юмора. ВИДЕО 03.02.2025, 15:320 Двоих судимых мужчин подозревают в краже имущества в порховской деревне 03.02.2025, 15:210 Стоматологию в Великих Луках временно отключат от водоснабжения 03.02.2025, 15:070 Принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы» предлагают псковичам
03.02.2025, 15:010 «Дневной дозор»: Отчего крупные инвесторы не приходят в Псковскую область? 03.02.2025, 14:590 Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в пятерку самых жарких 03.02.2025, 14:430 До -9 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 4 февраля 03.02.2025, 14:400 КВН имеет довольно прозрачную схему — псковский юморист Илгар Шарифов
03.02.2025, 14:310 Мальдивы становятся ближе 03.02.2025, 14:290 На краеведческое рандеву к 85-летию художника Валентина Васильева приглашают псковичей 03.02.2025, 14:270 Нарушения при транспортировке оборудования для виноделия обошлись псковской компании почти в 900 тысяч рублей 03.02.2025, 14:150 Водителя Land Rover оштрафовали на 2 250 рублей за столкновение с Lada Granta в Пскове
03.02.2025, 14:130 Лифт в рассрочку 03.02.2025, 14:050 Участковый и бухгалтер требуются в полицию Псковского района 03.02.2025, 13:490 IPhone загорелся в кармане ребенка в псковской школе. ФОТО 03.02.2025, 13:440 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о социальном напряжении в обществе
03.02.2025, 13:371 Псковская юмористка Александра Михайлова: КВН жив, просто он другой 03.02.2025, 13:301 Свыше 360 тысяч квадратных метров жилья ввели в Псковской области в 2024 году 03.02.2025, 13:240 Двухсотлетие выхода из печати первой главы «Онегина» отметили в «Михайловском» 03.02.2025, 13:170 Пригласительные на Сретенский бал в Пскове можно получить бесплатно
03.02.2025, 13:160 Производитель Chappi опроверг данные о возможном исчезновении своих кормов в РФ 03.02.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Реорганизация областной больницы, закон о тишине и платные парковки в центре города 03.02.2025, 13:000 В псковской команде КВН поделились секретами создания хороших шуток 03.02.2025, 12:541 Сергей Вострецов: Мы должны поддерживать матерей-героинь
03.02.2025, 12:460 Почти 200 жалоб на условия проживания поступило за год в псковский Роспотребнадзор 03.02.2025, 12:420 Псковские туристы-водники отметили 55-летие с момента основания секции 03.02.2025, 12:350 «ГорДозор»: Миллион, миллион, миллион киловатт... 03.02.2025, 12:320 «Постскриптум»: Реорганизация областной больницы, закон о тишине и платные парковки в центре города
03.02.2025, 12:300 Псковичку задержали за кражу одежды в магазине на Рижском проспекте 03.02.2025, 12:270 Восемь человек пострадали в ДТП за пять дней в Псковской области 03.02.2025, 12:150 За неделю росгвардейцы изъяли 19 единиц оружия в Псковской области 03.02.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с участниками команды КВН «Камбаламба»
03.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 февраля 03.02.2025, 11:550 Псковская область заняла 55 место в рейтинге по объему вкладов на душу населения 03.02.2025, 11:420 Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы 03.02.2025, 11:280 В Пскове демонтированы восемь самовольно установленных вывесок
03.02.2025, 11:170 Первую фазу клинических испытаний прошла вакцина от аллергии на березу 03.02.2025, 11:070 Мишустин потребовал учитывать обратную связь при развитии образования 03.02.2025, 10:550 Легенда псковской археологии Инга Лабутина отмечает 91-й день рождения 03.02.2025, 10:510 В РФ вырос интерес к виниловым пластинкам
03.02.2025, 10:380 Школа в Усвятах празднует 180-летие 03.02.2025, 10:330 «Беседка»: Участники команды КВН «Камбаламба» о секретах актуального юмора 03.02.2025, 10:210 Полеты БПЛА организуют над базой «Восточные электрические сети» в Бежаницах 03.02.2025, 10:180 Украинца задержали в Псковской области при попытке пересечь границу через лес
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru