Общество

Международный день человеческого братства празднуют 4 февраля

Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря 2020 года приняла Резолюцию, согласно которой была учреждена новая памятная дата — Международный день человеческого братства (англ. International Day of Human Fraternity).

В качестве ежегодной даты празднования было выбрано 4 февраля. Этот день был выбран неслучайно: в 2019 году в этот день в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась встреча Папы Римского Франциска и Верховного имама Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба. В ходе встречи был подписан документ под названием «Человеческое братство во имя мира во всём мире и совместной жизни».

Целью встречи было развитие диалога между мировыми религиями, преодоление межконфессиональных противоречий и обсуждение вопросов предотвращения межрелигиозной розни и конфликтов. Религиозные лидеры подчеркнули, что истинная вера способствует гармонии как во внутреннем, так и в окружающем мире и должна помогать сближению, а не становиться причиной вражды и насилия.

Генеральная Ассамблея ООН учредила новую памятную дату и призвала все государства-члены ООН, а также всю мировую общественность, религиозных лидеров и представителей разных конфессий помнить о том, чему учит истинная вера: терпимости, любви, сочувствию и взаимопомощи, пишет calend.ru.

Принципы человеческого братства, основанные на межрелигиозном и межкультурном диалоге, способствуют устойчивому развитию человечества. В то же время вражда, конфликты и войны препятствуют этому процессу.

ООН также обращает внимание на то, что пандемия COVID-19 стала одним из вызовов, с которыми столкнулось человечество. Осознание того, что только совместными усилиями можно преодолеть эту угрозу, становится важным шагом на пути сближения и единения.

Терпимость, плюрализм, взаимное уважение и разнообразие религий и убеждений способствуют человеческому братству. Поэтому необходимо проводить мероприятия, направленные на поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога для укрепления мира и социальной стабильности, уважения многообразия и взаимного уважения.

Первая неделя февраля также отмечается как Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений между всеми религиями. Только принципы человеческого братства, достигнутые на международном уровне, могут помочь человечеству преодолевать глобальные социальные, экономические, политические и культурные проблемы.

Мир, подчёркивает Генеральная Ассамблея ООН, — это не просто отсутствие войны, а процесс взаимодействия и построения отношений, развития через преодоление противоречий путём диалога, сотрудничества и взаимопонимания.