Выпускники из Пскова оценили трудности поиска работы на 6,6 балла – опрос

Выпускники вузов 2022—2024 годов оценили сложность поиска работы в среднем на 6,6 балла из 10. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.
Согласно данным Росстата, уровень безработицы в стране остается на рекордно низком уровне (2,3% по данным на ноябрь 2024 г.). Многие отрасли испытывают нехватку квалифицированных кадров. Конкуренция за рабочие места среди соискателей снижается.
Что же еще мешает новоиспеченным специалистам при поиске подходящей работы? Каждый десятый участник опроса отметил, что был разочарован слишком низкими зарплатными предложениями на старте карьеры, каждый одиннадцатый — малым числом вакансий по специальности. Среди прочих проблем респонденты указали разочарование в профессии и графике работы, невозможность совмещения с дальнейшей учебой, а также непонимание, как составлять резюме и проходить собеседования.