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Общество

Затянувшийся ремонт школы в Пустошке планируют закончить к 10 февраля

04.02.2025 13:35|ПсковКомментариев: 0

Подрядчики сорвали сроки ремонта школ в Пскове и Пустошке, такими данными поделился в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM) председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

«Районы испытали трудности и, как бы тривиально не звучало, подрядчики подвели муниципалитеты. В настоящий момент в Пскове закончены работы, в Пустошке работы ведутся. Соответственно, до 10 февраля приемка должна быть завершена, 15 февраля начнется образовательный процесс. Дети сейчас учатся в здании бывшей школы, этот сценарий нас не устраивает, конечно же. Средства также были выделены на два дополнительных объекта, они завершены полностью», – отметил председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Сейчас практически все сметы обеспечены документацией, в середине цикла ремонтных работ не приходится что-то менять, добавил председатель комитета.

«Преимущественно летят сроки, я бы разделил на два ключевых блока проблему. Первый - новое строительство. Второй - ремонт уже имеющихся зданий. В них столько проблем выявляется, что никто не в силах предугадать, что там. С новым строительством мы склоняемся, чтобы рассматривать проекты, чтобы строил тот, кто составляет проекты. Это позволяет избежать многих вопросов. Подрядчики не позволяют себе сослаться на некачественный проект», - подчеркнул Андрей Ермаков.

Теги: #школы #Кузница
Источник: Псковская Лента Новостей
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