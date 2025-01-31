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Николай Загоруй: «Севзапинвест» активно способствовала появлению пешеходного моста через реку Пскову

«Северо-Западная инвестиционная компания» принимала активное участие в устройстве пешеходного моста через реку Пскову. Об этом генеральный директор Николай Загоруй сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Безусловно, мы в какой-то степени сыграли свою роль в том, чтобы инициатива строительства моста через Пскову получила зеленый свет от городских властей и жителей. Мы принимали самое активное участие, непосредственно финансировали разработку проекта», – рассказал Николай Загоруй.

Он отметил, что изначально «Северо-Западная инвестиционная компания» планировала строить мост, но в связи с экономической обстановкой в стране это стало невозможно.

Напомним, строительство пешеходного моста через Пскову профинансировали из федерального бюджета. Мост ввели в эксплуатацию в сентябре.

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Вблизи пешеходного моста скоро откроется первый в Пскове пятизвездочный отель, он расположится на месте бывшей канатной фабрики Мейера. Реконструкцией здания занимается ООО «Севзапинвест».