Общество

Выдающихся специалистов наградили в Великих Луках на Свято-Тихоновских педагогических чтениях

Торжественный вечер, посвященный XVII православным Свято-Тихоновским педагогическим чтениям, состоялся 4 февраля в Великолукском драматическом театре, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фотографии: администрация города Великие Луки

Организаторами чтений традиционно выступили управление образования администрации города Великие Луки и Великолукская епархия Псковской митрополии Русской православной церкви.

В мероприятии приняли участие и почётные гости: депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов; депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский; заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович и исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Бурачёнок.

Со словами приветствия к участникам мероприятия обратился заместитель главы Великих Лук Николай Андросович. Он отметил, что нынешние Свято-Тихоновские чтения особенные – в этом году отмечается 100-летие преставления Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, которого называют хранителем Русской православной церкви.

«Несмотря на жестокие гонения, политическую смуту и внутренние церковные распри Святитель Тихон до конца остался верен идеям святого православия и избранному делу. Патриарха Тихона можно также по праву назвать настоящим защитником нашего Отечества, поскольку он отстаивал его духовные и нравственные основы, каковыми являются традиционные ценности православной веры», - отметил Николай Андросович.

Также с приветственной речью в этот вечер выступили Сергей Бурачёнок и начальник управления образования Виктория Крюкова.

Тёплые слова в адрес участников встречи прозвучали от протоиерея Сергия Матвеева - руководителя отдела религиозного образования и катехизации Великолукской епархии Русской православной церкви.

Отец Сергий также провел церемонию награждения архиерейской грамотой. Высокой церковной награды были удостоены:

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова» - Наталья Левина;

Начальник общего отдела управления образования администрации города Великие Луки - Светлана Плотникова;

Главный специалист управления образования администрации города Великие Луки - Елена Полякова;

Старший воспитатель, музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 комбинированного вида» - Ирина Риссамакина.

Кроме того, на торжественном мероприятии были вручены почётные грамоты управления образования администрации города.

Награду получили 11 сотрудников сферы образования:

Учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» - Владимир Богданов;

Старший методист муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования» - Наталья Жукова;

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» - Елена Иванова;

Консультант управления образования администрации города Великие Луки - Ольга Максименко;

Старший методист муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» - Татьяна Матылёнок;

Методист муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 22» - Наталья Огурцова;

Руководитель образцового коллектива - театр детской песни «Летний дождь» - Оксана Рахманова;

Заместитель начальника управления образования администрации города Великие Луки - Алёна Селезнева;

Заместитель заведующей по дошкольному образованию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 25 (Центр Монтессори) - Светлана Тимофеева;

Руководитель образцового коллектива - театр детской песни «Летний дождь» - Елена Цыганкова;

Учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза А.В. Попова» - Алёна Шмелева.

«Чудесным дополнением праздничного вечера стали авторские песни Елены Цыганковой на стихи Оксаны Рахмановой, а исполнили их солисты образцового художественного коллектива театра детской песни "Летний дождь"», - отметили в администрации.