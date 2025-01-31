Общество

Более 20 классов в школах Псковской области закрыли на карантин

21 класс в 16 общеобразовательных учреждениях Псковской области закрыли на карантин по причине заболевания ОРВИ, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.

Также на карантин закрыли по одной группе в дошкольном и среднем профессиональном образовательных учреждениях.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает: вакцинация – лучшая защита от гриппа. На текущий момент в регионе привились 299146 человек, что составляет 51% охвата населения.

«Но не стоит пренебрегать и мерами неспецифической профилактики в сезон подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Снизить риски заболеть или передать инфекцию другим людям помогут эти простые правила», - добавили в ведомстве.

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