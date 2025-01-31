Мастер-класс по созданию подушек для женщин после мастэктомии пройдёт в Пскове

Псковский городской молодёжный центр совместно в волонтёрами-медиками проведет мастер-класс по изготовлению специальных подушек для женщин, перенёсших операцию по удалению молочной железы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре, мероприятие пройдёт 10 февраля в рамках всероссийской акции, посвящённой Всемирному дню борьбы с раком.
Фото: Молодежный центр города Пскова
Участники вместе с волонтёрами-медиками создадут специальные подушки в форме сердца, которые разработаны для облегчения боли и дискомфорта женщинам после операции. Готовые изделия будут переданы в онкологический диспансер для дальнейшего использования женщинами, проходящими реабилитацию после мастэктомии.
Мастер-класс состоится в молодёжном центре Пскова по адресу: улица Максима Горького, 15, начало в 17:00. Участие бесплатно, все материалы предоставляют организаторы. Запись проходит через регистрационную форму.