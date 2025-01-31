Общество

Мастер-класс по созданию подушек для женщин после мастэктомии пройдёт в Пскове

Псковский городской молодёжный центр совместно в волонтёрами-медиками проведет мастер-класс по изготовлению специальных подушек для женщин, перенёсших операцию по удалению молочной железы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре, мероприятие пройдёт 10 февраля в рамках всероссийской акции, посвящённой Всемирному дню борьбы с раком.

Фото: Молодежный центр города Пскова

Участники вместе с волонтёрами-медиками создадут специальные подушки в форме сердца, которые разработаны для облегчения боли и дискомфорта женщинам после операции. Готовые изделия будут переданы в онкологический диспансер для дальнейшего использования женщинами, проходящими реабилитацию после мастэктомии.

«Мы понимаем, что подобные мероприятия важны не только для женщин, столкнувшихся с этой болезнью, но и для общего понимания проблемы рака молочной железы среди населения, – отмечают организаторы. – Важно проходить регулярную диагностику и обращаться к специалистам при возникновении подозрительных симптомов».

Мастер-класс состоится в молодёжном центре Пскова по адресу: улица Максима Горького, 15, начало в 17:00. Участие бесплатно, все материалы предоставляют организаторы. Запись проходит через регистрационную форму.