Почему люди изменяют и как с этим справляться, рассказал психолог

Измена — это удар, который разрушает доверие, причиняет боль и ставит под вопрос будущие отношения. Почему люди изменяют и как с этим справляться, рассказала психолог Майя Голубева.
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Как объяснила эксперт, по сути измена - это нарушение договоренностей и обязательств в отношениях, которая включает в себя эмоциональную или физическую близость с другим человеком вне этих отношений.
По мнению Голубевой, причина измены может быть самой разной. При этом зачастую она не связана с отсутствием любви к партнеру.
Однако одной из основных причин измены является неудовлетворенность в отношениях. Это может быть связано с недостатком эмоциональной потребности, сексуальной неудовлетворенностью, отсутствием общих интересов или нерешенными конфликтами.
Примечательно, что измену может спровоцировать обида или предательство, а некоторые люди попросту импульсивны и не могут контролировать свои желания.
«Решение о том, прощать или нет – это личный выбор каждого человека. Не существует неправильного или правильного ответа на этот вопрос. Каждый человек совершает в жизни ошибки. Но, как правило, на решение о прощении влияют многие факторы. Например, была ли это однократная и случайная связь, эмоциональная измена или длительный роман. Искреннее раскаяние, готовность взять на себя ответственность за содеянное и желание восстановить отношения — также важные факторы для возможности прощения», — рассказывает Майя Голубева.
Эксперт подчеркнула, что прощение измены – это не просто «стереть из памяти случившееся», а заново начать строить отношения, основанные на доверии, открытости и взаимопонимании, пишет RuNews24.ru.
«Единого рецепта в данной ситуации нет. Не стоит принимать поспешных решений. Важно дать себе время, чтобы пережить боль, гнев и обиду. После открыто поговорите с партнером о своих чувствах, не бойтесь говорить о боли и обиде. Если готовы простить, то четко определите границы, которые следует соблюдать в отношениях, чтобы предотвратить повторение измен», — советует психолог.