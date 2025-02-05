Общество

Для пострадавших в результате аварии на канализации в Писковичах организовали подвоз питьевой воды

Обеспечение водой домов, отключенных от центрального водоснабжения в результате аварии на канализационном коллекторе в Писковичах осуществляется в Псковском районе. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова.



Фото здесь и далее: страница Натальи Федоровой ВКонтакте

Для жителей домов по улице Гецентова №2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (ЖК «Видный») организован подвоз питьевой воды, машина находится возле дома №8, воду можно взять до 19:00. Можно набрать воду для хозяйственных нужд, машина расположена в этой же локации.

С 21 до 22 часов в ЖК «Видный» будет восстановлено водоснабжение.

Жители домов №13 и 14 в Писковичах на время проведения ремонтных работ на канализационных сетях могут набрать воду для технических нужд в любое время из крана, расположенного в доме № 9. На данный момент водоснабжение домов №9 и 11 полностью восстановлено.

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Сотрудники администрации Писковичской волости (координирует работу глава Наталья Волкова) оказывают помощь в доставке воды пожилым маломобильным гражданам.

Аварийные бригады продолжают пробивать засор коллектора.