Общество

Псковичек отметили в конкурсе в Музее Победы в Москве

Жители Псковской области вошли в число первых участников Международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Zаветам Vерны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Музее Победы.



Рисунок Воробьевой Марии

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

Всего на конкурс поступило уже более 10 тысяч рисунков. Среди работ, например, открытки 14-летней Марии Воробьевой и 14-летней Дарьи Корниловой из Псковской области.



«Конкурс рисунков посвящен Году защитника Отечества. Авторы изображают в своих работах воинов, героев нашей страны разных времен: портреты Дмитрия Донского и Ермака, защитников Севастополя и участников штурма Рейхстага, соловецких юнг и пионеров-героев, бойцов специальной военной операции и других», – рассказали в Музее Победы.



Рисунок Дарьи Корниловой

Творческий проект проводят Музей Победы совместно с государственным фондом «Защитники Отечества».



Прием рисунков продлится до 12 февраля.