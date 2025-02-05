Общество

Сотрудники псковского СИЗО-1 организовали донорскую акцию по сдаче крови

Личный состав псковского следственного изолятора провел благотворительную акцию, направленную на помощь нуждающимся в донорской крови, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

«Мероприятие объединило представителей учреждения, готовых внести свой вклад в спасение жизней, и стало важным шагом в укреплении социальной ответственности и солидарности среди сотрудников», - отметили в ведомстве.

Каждый из доноров прошел медицинское обследование перед процедурой, чтобы обеспечить безопасность и качество донорского материала. Собранная в ходе акции кровь будет направлена в медицинские учреждения Псковской области для помощи пациентам, нуждающимся в переливании.