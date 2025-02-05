«Краски города»: Последствия теплой зимы и косметические процедуры, навязанные обществом. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию выпуска новой программы «Краски города», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 февраля.
Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.
Сегодня в выпуске:
• Здоровье по сезону! Последствия аномально теплой зимы.
• «Культурные выходные всей семьёй» - где красиво завершить эту неделю?
• «Интересные о важном»: гость рубрики - директор и основатель студии Lash house Pskov Надежда Атучина.
Гостем студии стала директор и основатель студии Lash house Pskov Надежда Атучина.