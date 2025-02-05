«Краски города»: Последствия теплой зимы и косметические процедуры, навязанные обществом. ВИДЕО

Псковские старшеклассники могут написать всероссийский диктант «Наука во имя Победы»

Шотландские кошки не смогли пройти ветконтроль на госгранице в Псковской области

ИИ, центр спасения конечностей и пластическая хирургия: губернатору представили планы областной больницы на 2025 год

Великолукский суд признал законным расторжение соцконтракта по ремонту медицинского оборудования