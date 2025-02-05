«Я родился в Великих Луках»: как меняется роддом на юге области

В Псковской области продолжается перенастройка государственных учреждений здравоохранения. В настоящий момент завершилась реорганизация великолукского роддома, который присоединился к Псковскому клиническому перинатальному центру в качестве филиала. 6 февраля коллективу представили нового руководителя, а журналистам показали обновлённые помещения и продемонстрировали мастер-класс от псковских врачей. Подробнее о сути преобразований, положительных сдвигах в работе акушерско-гинекологической службы на юге региона и планах на будущее - в материале Псковской Ленты Новостей.
Решение вывести роддом из структуры Великолукского филиала областной больницы и объединить с Псковским клиническим перинатальным центром было принято ещё в августе 2024 года. Это потребовалось для выстраивания единой акушерско-гинекологической службы региона и улучшения оказания первичной медико-санитарной, специализированной медицинской помощи женщинам и новорожденным детям. Кроме того, в 2025 году стартовал национальный проект «Семья», который откроет новые возможности для перинатальных центров в рамках программы «Охрана материнства и детства». Предусмотрен ряд мероприятий и для родильного дома в Великих Луках.
«Роддом так и останется медицинской организацией второго уровня, но сейчас оборудование не соответствует этому статусу. Мы будем это менять: улучшать качество медицинской помощи, материально-техническую базу. Мы хотим, чтобы здесь была своя лаборатория, аптека», - рассказала о планах главный врач Перинатального центра Мария Грищук в ходе летней встречи с персоналом будущего филиала.
Планировалось решать и кадровый вопрос, в том числе проводить работу с врачами, которые ранее покинули учреждение, с целью их возвращения обратно, а также привлекать молодых специалистов. «И, конечно, рассчитываем, что текущий состав останется работать. Мы нуждаемся в каждом сотруднике. В уровне заработной платы точно никто не проиграет после объединения», - анонсировала главный врач.
Тогда же она развеяла распространявшиеся по городу слухи, что великолукский роддом закроют. Мария Грищук заверила, что учреждение продолжит функционировать и даже в процессе реорганизации не закроется ни на один день. Так и вышло: в последующие месяцы роженицы получали помощь в полном объеме.
Единая стационарная акушерская служба работает в регионе с 1 февраля.
О структуре подразделения и ближайших планах рассказала главный врач Псковского клинического перинатального центра. Она представила заведующих отделениями и исполняющую обязанности заведующей филиала: на эту должность назначена акушер-гинеколог Надежда Ксенофонтова. Мария Грищук попросила коллектив всячески содействовать новому руководителю.
На фото: Надежда Ксенофонтова
«Спасибо вам огромное. Я думаю, у нас все получится. Естественно, сейчас предстоит путь по налаживанию и улучшению работы. С этой задачей мы прекрасно справимся, поскольку у нас есть дружный сплоченный коллектив, есть взаимопонимание и цель, к которой мы идем», - обратилась к великолукским коллегам Мария Грищук.
Также перед собравшимися выступила заместитель главного врача по педиатрической помощи Псковского клинического перинатального центра, неонатолог Ольга Сачкова, которая в том числе будет координировать работу детской службы филиала. «Мы рады, что в нашем учреждении появились новые специалисты. Мы уже со всеми познакомились, многое отработали и обговорили. Мне очень приятно, что все нас понимают, идут навстречу. Думаю, все вместе мы сможем достичь лучших результатов. У нас большие планы, будем стараться вам помогать, не стесняйтесь, обращайтесь, мы для вас открыты 24/7», - заявила она.
После торжественной части сотрудникам филиала и журналистам продемонстрировали мастер-класс от псковских врачей по реанимации новорожденного.
Также сотрудники СМИ побывали в обновлённых помещениях. В частности, для удобства рожениц в учреждении появились оборудованные по современным стандартам индивидуальные родильные залы.
«Раньше у нас были только совместные, где одновременно могли рожать две-три женщины. Это было неудобно, некомфортно для роженицы», - пояснила руководитель филиала Надежда Ксенофонтова.
Также в роддоме обновили зал для выписки, где делают памятные снимки новоиспеченные родители и их близкие. С недавних пор великолукским матерям вручают не только цветы и подарочный набор от губернатора (открытка, медаль и сертификат на 5 тысяч рублей), но и открытки с надписью «Я родился в Великолукском родильном доме» с отпечатком пяточки новорожденного.
«Всё прошло замечательно, но было волнительно. Персонал хороший, отзывчивый, добрый, веселый. Питание очень вкусное», - поделилась впечатлениями от пребывания в великолукском роддоме Анастасия Костыгова, в семье которой в ночь на 2-е февраля появился долгожданный первенец Арсений. Встречать маму и малыша пришли супруг и многочисленные родственники.
Вскоре в учреждении появятся партнерские роды, в которых смогут принимать участие отцы. Кроме того, будут внедрены отдельные сервисные палаты и программы сервисных родов для женщин, желающих наблюдаться и в ответственный момент попасть к конкретному специалисту.
Она уточнила, что это всё это сегодня организовано в головном учреждении и в обозримом будущем появится в Великих Луках.
Ряд изменений, призванных улучшить качество и комфортность пребывания сотрудников и пациентов, можно заметить уже сегодня. Так, в великолукском филиале появилось самостоятельное отделение реанимации и свой оперблок, необходимый для экстренного оказания помощи — это крайне важно, так как порой счет идет на секунды. Кроме того, учреждение дооснастили по профилям «акушерство-гинекология» и «неонатология», обновили оборудование, решили вопросы с недостающими медикаментами. Сейчас всё необходимое в наличии, в том числе препараты для профилактики резус-конфликта.
Неоднократно говорилось, что реорганизация не предполагает сокращения медицинского персонала, а, наоборот, предоставляет дополнительные возможности по улучшению условий труда.
Главврач Псковского перинатального центра заметила, что в настоящее время кадровый дефицит уменьшился. «Удалось достигнуть, конечно, не 100% укомплектованности по врачебному составу в плане акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов, неонатологов, но кадровый состав увеличен, и есть возможность оказания качественной медицинской помощи», - сообщила она.
Относительно того, проще ли стало великолукским роженицам при необходимости попасть в Псков, Мария Грищук заявила, что проблем с маршрутизацией никогда не было. В организации третьего уровня, которой является перинатальный центр, родоразрешаются пациентки высокой группы риска, они транспортируются и госпитализируются в главное учреждение. «На втором уровне, в Великих Луках, будет оставаться низкая и средняя группы риска по развитию осложнений. В случае необходимости при поступлении будут проводиться все необходимые обследования, и если они будут отнесены к высокой группе риска, их перенаправят в Псков», - заверила главврач.
Она ещё раз подчеркнула, что медицинская помощь должна соответствовать современным стандартам. «Мы на этом не останавливаемся, будет много нового, теперь это наша часть, будет всячески помогать, улучшать, приумножать», - подытожила Мария Грищук.
На примере великолукского роддома можно посмотреть, как в ходе реорганизации улучшаются материально-техническое оснащение, условия пребывания пациентов и работы персонала. В настоящее время медицинские организации области встали на путь улучшения качества медицинских услуг, главное — не сбиться с него и держаться намеченного курса, чтобы все преобразования действительно были во благо.
Ульяна Лаблюк