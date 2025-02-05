Общество

«Я родился в Великих Луках»: как меняется роддом на юге области

В Псковской области продолжается перенастройка государственных учреждений здравоохранения. В настоящий момент завершилась реорганизация великолукского роддома, который присоединился к Псковскому клиническому перинатальному центру в качестве филиала. 6 февраля коллективу представили нового руководителя, а журналистам показали обновлённые помещения и продемонстрировали мастер-класс от псковских врачей. Подробнее о сути преобразований, положительных сдвигах в работе акушерско-гинекологической службы на юге региона и планах на будущее - в материале Псковской Ленты Новостей.

«Есть взаимопонимание и цель»

Решение вывести роддом из структуры Великолукского филиала областной больницы и объединить с Псковским клиническим перинатальным центром было принято ещё в августе 2024 года. Это потребовалось для выстраивания единой акушерско-гинекологической службы региона и улучшения оказания первичной медико-санитарной, специализированной медицинской помощи женщинам и новорожденным детям. Кроме того, в 2025 году стартовал национальный проект «Семья», который откроет новые возможности для перинатальных центров в рамках программы «Охрана материнства и детства». Предусмотрен ряд мероприятий и для родильного дома в Великих Луках.

«Роддом так и останется медицинской организацией второго уровня, но сейчас оборудование не соответствует этому статусу. Мы будем это менять: улучшать качество медицинской помощи, материально-техническую базу. Мы хотим, чтобы здесь была своя лаборатория, аптека», - рассказала о планах главный врач Перинатального центра Мария Грищук в ходе летней встречи с персоналом будущего филиала.

Планировалось решать и кадровый вопрос, в том числе проводить работу с врачами, которые ранее покинули учреждение, с целью их возвращения обратно, а также привлекать молодых специалистов. «И, конечно, рассчитываем, что текущий состав останется работать. Мы нуждаемся в каждом сотруднике. В уровне заработной платы точно никто не проиграет после объединения», - анонсировала главный врач.

Тогда же она развеяла распространявшиеся по городу слухи, что великолукский роддом закроют. Мария Грищук заверила, что учреждение продолжит функционировать и даже в процессе реорганизации не закроется ни на один день. Так и вышло: в последующие месяцы роженицы получали помощь в полном объеме.

Единая стационарная акушерская служба работает в регионе с 1 февраля.

«Комитет по здравоохранению и все работники Псковского клинического перинатального центра проделали действительно колоссальную работу. Благодаря вам это все получилось. Все были задействованы, за это всем большое спасибо, за то, что остались, поддержали, подсказывали, что нужно и не нужно, помогали. Мы уверены, что эта работа приведет нас к положительному результату в части оказания медицинского обслуживания женщинам и новорожденным детям в южной части области», - обратилась к коллективу филиала и. о. начальника отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения комитета по здравоохранению Мария Савдонс в ходе встречи 6 февраля, где официально объявили о завершении преобразований.

О структуре подразделения и ближайших планах рассказала главный врач Псковского клинического перинатального центра. Она представила заведующих отделениями и исполняющую обязанности заведующей филиала: на эту должность назначена акушер-гинеколог Надежда Ксенофонтова. Мария Грищук попросила коллектив всячески содействовать новому руководителю.

На фото: Надежда Ксенофонтова

«Спасибо вам огромное. Я думаю, у нас все получится. Естественно, сейчас предстоит путь по налаживанию и улучшению работы. С этой задачей мы прекрасно справимся, поскольку у нас есть дружный сплоченный коллектив, есть взаимопонимание и цель, к которой мы идем», - обратилась к великолукским коллегам Мария Грищук.

Также перед собравшимися выступила заместитель главного врача по педиатрической помощи Псковского клинического перинатального центра, неонатолог Ольга Сачкова, которая в том числе будет координировать работу детской службы филиала. «Мы рады, что в нашем учреждении появились новые специалисты. Мы уже со всеми познакомились, многое отработали и обговорили. Мне очень приятно, что все нас понимают, идут навстречу. Думаю, все вместе мы сможем достичь лучших результатов. У нас большие планы, будем стараться вам помогать, не стесняйтесь, обращайтесь, мы для вас открыты 24/7», - заявила она.

Соответствовать критериям

После торжественной части сотрудникам филиала и журналистам продемонстрировали мастер-класс от псковских врачей по реанимации новорожденного.

Также сотрудники СМИ побывали в обновлённых помещениях. В частности, для удобства рожениц в учреждении появились оборудованные по современным стандартам индивидуальные родильные залы.

«Раньше у нас были только совместные, где одновременно могли рожать две-три женщины. Это было неудобно, некомфортно для роженицы», - пояснила руководитель филиала Надежда Ксенофонтова.

Также в роддоме обновили зал для выписки, где делают памятные снимки новоиспеченные родители и их близкие. С недавних пор великолукским матерям вручают не только цветы и подарочный набор от губернатора (открытка, медаль и сертификат на 5 тысяч рублей), но и открытки с надписью «Я родился в Великолукском родильном доме» с отпечатком пяточки новорожденного.

«Всё прошло замечательно, но было волнительно. Персонал хороший, отзывчивый, добрый, веселый. Питание очень вкусное», - поделилась впечатлениями от пребывания в великолукском роддоме Анастасия Костыгова, в семье которой в ночь на 2-е февраля появился долгожданный первенец Арсений. Встречать маму и малыша пришли супруг и многочисленные родственники.

Вскоре в учреждении появятся партнерские роды, в которых смогут принимать участие отцы. Кроме того, будут внедрены отдельные сервисные палаты и программы сервисных родов для женщин, желающих наблюдаться и в ответственный момент попасть к конкретному специалисту.

«Также будем развивать школу материнства — это бесплатные курсы для беременных женщин на этапе планирования родов. Акушеры-гинекологи, неонатологи, анестезиологи, средний медицинский персонал будут проводить лекции, в ходе которых расскажут о нюансах течения родов и послеродового периода, о правилах ухода за малышами», - поделилась планами Мария Грищук.

Она уточнила, что это всё это сегодня организовано в головном учреждении и в обозримом будущем появится в Великих Луках.

Ряд изменений, призванных улучшить качество и комфортность пребывания сотрудников и пациентов, можно заметить уже сегодня. Так, в великолукском филиале появилось самостоятельное отделение реанимации и свой оперблок, необходимый для экстренного оказания помощи — это крайне важно, так как порой счет идет на секунды. Кроме того, учреждение дооснастили по профилям «акушерство-гинекология» и «неонатология», обновили оборудование, решили вопросы с недостающими медикаментами. Сейчас всё необходимое в наличии, в том числе препараты для профилактики резус-конфликта.

«Наша основная цель сейчас — соответствовать критериям современного родильного дома, который будет оказывать качественную медицинскую помощь женщинам и новорожденным. Планируются постоянные выезды врачей и среднего медицинского персонала в Псковский клинический перинатальный центр для улучшения профессиональных навыков и знаний», - подчеркнула Надежда Ксенофонтова и уточнила, что сейчас в филиале трудятся больше 100 специалистов.

Неоднократно говорилось, что реорганизация не предполагает сокращения медицинского персонала, а, наоборот, предоставляет дополнительные возможности по улучшению условий труда.

Главврач Псковского перинатального центра заметила, что в настоящее время кадровый дефицит уменьшился. «Удалось достигнуть, конечно, не 100% укомплектованности по врачебному составу в плане акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов, неонатологов, но кадровый состав увеличен, и есть возможность оказания качественной медицинской помощи», - сообщила она.

Относительно того, проще ли стало великолукским роженицам при необходимости попасть в Псков, Мария Грищук заявила, что проблем с маршрутизацией никогда не было. В организации третьего уровня, которой является перинатальный центр, родоразрешаются пациентки высокой группы риска, они транспортируются и госпитализируются в главное учреждение. «На втором уровне, в Великих Луках, будет оставаться низкая и средняя группы риска по развитию осложнений. В случае необходимости при поступлении будут проводиться все необходимые обследования, и если они будут отнесены к высокой группе риска, их перенаправят в Псков», - заверила главврач.

Она ещё раз подчеркнула, что медицинская помощь должна соответствовать современным стандартам. «Мы на этом не останавливаемся, будет много нового, теперь это наша часть, будет всячески помогать, улучшать, приумножать», - подытожила Мария Грищук.

На примере великолукского роддома можно посмотреть, как в ходе реорганизации улучшаются материально-техническое оснащение, условия пребывания пациентов и работы персонала. В настоящее время медицинские организации области встали на путь улучшения качества медицинских услуг, главное — не сбиться с него и держаться намеченного курса, чтобы все преобразования действительно были во благо.

Ульяна Лаблюк