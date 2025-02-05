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Общество

Евгений Васильев: На старте карьеры врача моя зарплата была мизерной по сравнению с нынешними стандартами

07.02.2025 16:55|ПсковКомментариев: 0

Первые годы работы в медицинской сфере были сопряжены с множеством трудностей, переработками и недостатком финансов, были даже мысли о продаже отцовской машины, рассказал главный врач Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в эфире программы «Чай втроем».

«После Тверской медицинской академии я приехал в Псков, в детскую хирургию, – начал свой рассказ Евгений Васильев. – И начался, можно сказать, страшный сон номер два после лицея. Я понял, что зарплата, которую получал, была мизерной по сравнению с нынешними стандартами. Да, ребятам, которые сейчас приходят ко мне на практику, хочется лучшего, но их уровень всё равно достаточно высок».

Евгений Васильев добавил, что финансовое положение было настолько сложным, что он едва сводил концы с концами.

«Не то, что за квартиру заплатить, – вспоминает он. – Отец подарил мне машину на окончание академии, но даже это не решало проблему. Было столько проблем, что я чуть не ушел из профессии».

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Одним из самых тяжелых испытаний стала интенсивность работы: дежурства по 14 раз в месяц, вечерние вызовы для получения личного опыта, но денег не было даже на бензин, поэтому молодому врачу приходилось ходить пешком, будь то дождь, снег или мороз. Его пациенты прекрасно знали, что он может прийти к ним даже ночью. Тем не менее трудности усугублялись нехваткой кадров в больнице.

«Тогда я был один за всех, – продолжает Евгений Васильев. – Иногда приходилось работать по двое с половиной суток подряд. Утром в среду приходил на работу, а уходил лишь в пятницу вечером. И даже после этого я не шел домой, а отправлялся на следующий вызов».

Финансовые проблемы вынудили Евгения Васильева задуматься о продаже машины, подаренной отцом.

«Мы с родителями сели за круглый стол обсудить ситуацию, – вспоминает он. – Они предложили продать машину, потому что её содержание было слишком дорогим. Я спросил: “Зачем же вы меня отдали в эту профессию?” Ведь я не хотел нищенствовать, а думал о будущем, о семье».

Но несмотря на все это врач принял решение остаться в медицине.

«В тот момент, когда я сказал, что останусь в этой профессии, произошло настоящее принятие, – делится гость студии. – С тех пор началась моя служба. Я начал получать новые специальности, заниматься тем, что мне действительно нравится».

Первоначально Евгений Васильев планировал заниматься пластической хирургией, но жизнь внесла свои коррективы. Он рассказал, что в травматологии и ортопедии проводил сложные пластические операции - пересадку кожи на лица годовалым детям, вшивал кисти в живот. Для него эти операции были уникальными, и ему нравилась эта работа.

Со временем Евгений Васильев расширял круг своих компетенций, получая новые специальности.

«Мне нужно было работать с реабилитацией пациентов, поэтому я получил соответствующую квалификацию, – рассказывает он. – Когда потребовалось переливать кровь, я освоил трансфузиологию. Возглавив отделение спортивной медицины, я понял, что необходимо углубленно изучить организацию здравоохранения. А для работы с контрактами и договорами пришлось получить второе юридическое образование».

Таким образом, путь Евгения Васильева в медицине был полон трудностей и испытаний, но благодаря своему упорству и стремлению помогать людям он достиг высоких результатов и занял ключевые позиции в здравоохранении региона.

Пресс-портрет
Васильев Евгений Сергеевич депутат Псковской городской Думы по округу №6, и.о. главного врача Детской областной клинической больницы
Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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