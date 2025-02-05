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Общество

Роструд будет отслеживать динамику зарплат в медучреждениях

07.02.2025 15:12|ПсковКомментариев: 0

Минтруд подготовил приказ, которым предлагается утвердить методику расчета индикатора риска по снижению зарплат четверти и более работников медицинской организации. В случае такого снижения Роструд будет проводить проверку, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

«На общественное обсуждение вывешен проект приказа, которым предлагается утвердить методику расчета соответствующего индикатора риска. Согласно методике, Роструд будет анализировать информацию об общей численности этих категорий работников, а также данные о количестве тех, у кого снизилась заработная плата в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Снижение у 25% и более сотрудников станет основанием для проведения проверки Роструда», - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, дополнительный индикатор введен для того, чтобы исключить случаи снижения оплаты труда для тех работников, которые получают специальные социальные доплаты. Такие выплаты назначаются медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.

Уточняется, что для исключения ситуаций нарушений прав медицинских работников будет проводиться мониторинг уровня оплаты труда врачей, среднего и младшего медперсонала, а также медицинских работников с высшим немедицинским образованием, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
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