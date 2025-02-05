Общество

Виктор Антонов: Выходных дней у нас достаточно, работать надо

Отдыхать сейчас нежелательно даже в те праздники, которые есть. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей предложение депутата Госдумы Дмитрия Гусева («Справедливая Россия - За правду») сделать Пасху и день Святой Троицы выходными днями.

Виктор Антонов отметил, что в России и так достаточно праздников.

«Я считаю, что у нас очень много выходных. Работать надо, ракеты надо делать, дроны надо делать, сетки плести. Вот, что надо делать. И вообще отдыхать сейчас нежелательно даже в те праздники, которые у нас есть. Хватит уже отдыхать. У нас много выходных, поэтому я такие вещи не поддерживаю», - сказал Виктор Антонов.

Напомним, депутат Госдумы Дмитрий Гусев ранее заявил, что Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными, готовится соответствующий законопроект. Оба эти праздника приходятся на воскресенье. Речь идет о дополнительном выходном в понедельник.