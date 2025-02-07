Общество

Николай Козловский: Великие Луки имеют передовой опыт в вовлечении жителей в процесс благоустройства

Город Великие Луки имеет передовой опыт в части вовлечения жителей в процесс принятия решений по благоустройству города, заявил глава Великих Лук Николай Козловский. Градоначальник принял участие в третьем региональном этапе II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России», главной темой которого стало взаимодействие с жителями.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«Город Великие Луки имеет передовой опыт в части вовлечения жителей в процесс принятия решений по благоустройству города. Прежде всего, – это институт общественных советников главы города Великие Луки, который существует уже восемь лет. А в 2022 году по инициативе общественных советников в нашем городе появились и территориальные общественные самоуправления – ТОС», - написал Николай Козловский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Своим положительным опытом город Великие Луки неоднократно делился на федеральном уровне, продолжил глава города: «Мы представляли его на форуме БРИКС в Санкт-Петербурге и получили хороший отклик, а также на Общероссийском конгрессе Советов муниципальных образований СЗФО, где наш опыт в развитии общественного самоуправления получил позитивные оценки. Помимо этого, в 2019 году наш город с проектом "Общественные советники главы города Великие Луки" занял второе место на первом всероссийском конкурсе "Лучшая практика ТОС". Это весомая победа. И она обоснована».

Николай Козловский подчеркнул, что сегодня в городе внедрена новая форма непосредственного осуществления населением местного самоуправления через общественных советников. Она позволяет получать обратную связь практически от каждого горожанина и определять проблемы на конкретных участках.

Благодаря работе института общественных советников и территориального общественного самоуправления (ТОС) жители Великих Лук стали активнее подавать заявки на благоустройство своих дворов, участвовать в конкурсе на звание лучшего двора, дома или подъезда. Общественные советники и активисты ТОС участвуют в планировании расходов бюджета на благоустройство городских территорий.

По словам Николая Козловского, в городе успешно работают пять ТОС, в результате деятельности которых были привлечены дополнительные средства для благоустройства дворовых и общественных территорий. Установлены современные детские и спортивные площадки, обустроены парковки и приведены в порядок памятные места.

«Отмечу, что ТОС в Великих Луках работают в тесной взаимосвязи с органами местного самоуправления, управлением жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники которого оказывают различное профессиональное содействие, консультируют в составлении документации и по другим направлениям. Мы готовы и дальше делиться наработанным опытом в направлении вовлечения жителей в решение вопросов местного значения, изучать наработки коллег из других регионов и городов России, чтобы ещё активнее и результативнее развивать эти практики в Великих Луках», - рассказал Николай Козловский.

Глава отметил, что такие мероприятия как форум очень нужны и важны. Они обеспечивают общение и взаимодействие между представителями местной власти, нацеленными на создание комфортных условий для жизни жителей на своих территориях, всестороннее развитие своих населённых пунктов, и, в конечном счёте, на развитие России.

«Благодаря форуму состоялся продуктивный и полезный диалог. А значит, итогом форума станет налаживание постоянного общения по ключевым вопросам местного самоуправления между различными муниципалитетами России и широкое распространение опыта конструктивного взаимодействия с населением. Благодарен администрации президента Российской Федерации и ВАРМСУ за организацию такого регионального дня по теме "Взаимодействие с населением". Это было важное мероприятие», - подчеркнул глава Великих Лук.

Во всероссийском форуме, который завершился в Великом Новгороде, приняли участие главы муниципалитетов, представители органов власти и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) из разных регионов страны. Площадка собрала 250 человек со всей страны.