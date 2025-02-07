Общество

Трассовые медицинские пункты появятся на дорогах Псковской области в 2025 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел первое в этом году заседание межведомственной региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в пятницу, 7 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона обратил внимание, что число ДТП на территории региона по итогам 2024 года увеличилось. «Важно обсудить конкретные меры для изменения ситуации. Прежде всего, необходимо еще раз провести анализ дорожно-транспортных происшествий, особое внимание обратив на транспортно-эксплуатационное состояние улиц и дорог», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Особое внимание нужно уделить системе уличного освещения, удостовериться в рабочем состоянии фонарей на участках, где наиболее часто фиксируются ДТП, продолжил глава региона.

Губернатор поручил главам муниципальных образований региона принять меры по восстановлению освещения на дорогах, усилить контроль за устранением недостатков, а также исключить факты отключения освещения в ночное время.

В ходе заседания председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко доложила о проработке вопроса по созданию трассовых медицинских пунктов на дорогах. Соответствующее поручение губернатор дал на одном из заседаний комиссии по безопасности дорожного движения в конце прошлого года. Трассовые пункты позволят сократить время прибытия экипажей медиков к местам ДТП на оживленных трассах, оперативно оказать пострадавшим экстренную медицинскую помощь, своевременно доставить их в лечебное учреждение. Планируется, что в этом году такие пункты появятся в деревне Лудони (Стругокрасненский муниципальный округ) и деревне Новгородка (Пушкиногорский район).

Участники комиссии обсудили актуальные вопросы, которые касались установления временного ограничения движения транспортных средств в весенний период, а также заслушали отчет о выполненных мероприятиях и обсудили аварийность по итогам 2024 года.