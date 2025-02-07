Общество

Выставку скульптур покажут в псковской библиотеке

Открытие выставки скульптур «Новая Земля» состоится 8 февраля в Псковской областной библиотеке им. В.Я.Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном центре креативных инициатив «Культура».

«Более 20 скульптур, объектов и инсталляций покажут уникальность Печорской земли сквозь чарующий мир современного искусства. На открытии выставки скульптур вы узнаете, каково быть художником в современном мире, как заниматься искусством в деревне, как взять грант на творческий проект, познакомитесь с технологиями создания керамики и лично пообщаетесь с авторами проекта», - отметили организаторы.

Начало 8 февраля в 16:00. После попасть на выставку можно будет до 22 февраля.

по будням: 10:00-20:00 (пятница - выходной);

по выходным: 10:00-18:00.

Проект «Арт-симпозиум Новая Земля» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.