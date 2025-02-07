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Общество

Выросло количество вакансий в науке и образовании среди регионов СЗФО - аналитики

08.02.2025 13:20|ПсковКомментариев: 1

За 2024 год в России было опубликовано 219 тыс. вакансий в сфере науки и образования, что на 15% больше, чем в 2023 году, сообщили Псковской Ленте Новостей эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. За первый месяц 2025 года подобных предложений было 18 тыс., а за аналогичный период 2024 года - 16,4 тыс. 

Фото здесь и далее: hh.ru

Регионами-лидерами по числу вакансий для учёных и преподавателей в 2024 году стали Москва (48,6 тыс. предложений), Санкт-Петербург (24,3 тыс.), Московская область (14,5 тыс.), также в топ-5 попали Краснодарский край (9,5 тыс.) и Республика Татарстан (8,6 тыс.). Первые четыре региона совместно со Свердловской областью стали и лидерами в размещении вакансий для конкретных профролей в области науки – научных специалистов/исследователей и лаборантов.  

Между тем в регионах СЗФО наибольший прирост вакансий в сфере науки и образования за последний год произошел в Петербурге (работодатели стали на 32% чаще искать кадры в образовании), Новгородской области (+26%) и Коми (+21%). А вот в Мурманской, Псковской области, Карелии и НАО, наоборот, число вакансий в образовании и науки стало сокращаться. 

«Дефицитной профобласть «Наука и образование» формально в 2024 году не была – hh.индекс или индекс конкуренции колебался от 6,7 до 9,0 резюме на вакансию при норме от 4 до 8. Однако представители научного сообщества жаловались, что и у них возникают сложности в подборе персонала – тут общая для рынка тенденция, довольно парадоксальная, но уже мейнстримная – даже в профицитных областях найти сотрудника с нужными навыками, экспертизой и опытом, а также готового на финансовые условия в вакансии, довольно сложно и занимает в полтора-два раза больше времени, чем тремя-пятью годами ранее», – комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru. 

Среди навыков, которые чаще всего требуют от соискателей в сфере науки и образования в последние месяцы, – умение организовать учебный процесс, межличностное общение, работа с большим объёмом информации, многозадачность, гибкость и исполнительность.  

Что касается зарплат, то среднее предлагаемое ежемесячное вознаграждение в целом по стране в конце 2024 года составляло 55 тыс. рублей (средняя ожидаемая при этом достигла 70 тыс. руб.), годом ранее – 45,7 тыс. руб. (средняя ожидаемая – 60 тыс. руб.) Больше всего учёным и преподавателям, связанным с наукой, готовы были платить в прошлом году в Ямало-Ненецком АО – медиана 82,8 тыс. руб., Москве (78,7 тыс. руб.) и Чукотском АО (77 тыс. руб.) 

В регионах СЗФО наибольшую зарплату в образовании и науки можно найти у работодателей из Мурманской области (60,7 тыс.), Петербурга (60 тыс.) и Коми (53,7 тыс.), а наименьшую в Псковской и Вологодской области (по 40 тыс.). При этом сильнее всего за год выросли зарплаты в вакансиях для учителей Архангельской и Мурманской области (+16 тыс. и 14 тыс. соответственно).

Стоит отметить, что в профобласти «Наука и образование» в прошлом году значительно выросло число предложений для людей с инвалидностью. Так, в декабре 2024 года по стране их было около 1,3 тыс., что почти в два раза больше, чем в декабре 2023 года. 

Теги: #hh.ru
Источник: Псковская Лента Новостей
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