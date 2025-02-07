Общество

65% псковичей поддерживают сухой закон для лиц моложе 21 года — опрос

2 из 3 псковичей одобряют предложение Следственного комитета РФ о запрете продажи алкоголя людям в возрасте до 21 года. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные псковичи в возрасте от 21 года.

Следственный комитет предлагает запретить продажу алкоголя людям в возрасте до 21 года. Ранее подобное предложение исходило от Минздрава.

Практически 2 из 3 псковичей (65%) одобряют инициативу, каждый пятый (21%) — против запрета, 14% — пока не определились.

7 из 10 горожан, не употребляющих алкоголь, и 61% из тех, кто не отказывает себе в спиртном, поддерживают предложение.

Горожане в возрасте от 35 до 45 лет чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, согласны с предложением СК РФ (72%).

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Большую поддержку инициатива получила у женщин (73% против 57% — у мужчин). Несогласные с запретом недоумевают: «В армию — с 18, а алкоголь — с 21?!» Опасаются псковичи и нелегальных схем: «Следует ожидать расцвета самогоноварения и контрафактных продаж из-под полы».