Депутат Госдумы разработал проект о сокращении рабочей недели на час

Законопроект о сокращении рабочей недели на один час направили на заключение в правительство РФ, сказал автор проекта, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
В пояснительной записке отмечается, что установление сокращенной на один час продолжительности ежедневной работы (смены) накануне выходных дней при пятидневной рабочей неделе при сохранении установленной нормы рабочего времени будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда, пишет РИА Новости.
«Проект направили на заключение в правительство РФ и Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений», - сказал Нилов.
Говоря о проекте, депутат отметил, что такая практика уже есть во многих организациях. По словам парламентария, постепенно и плавно, стимулируя работников, нужно прийти к такому решению, но «очень осторожно».