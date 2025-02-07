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Общество

Депутат Госдумы разработал проект о сокращении рабочей недели на час

09.02.2025 13:17|ПсковКомментариев: 0

Законопроект о сокращении рабочей недели на один час направили на заключение в правительство РФ, сказал автор проекта, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени», - сказано в тексте проекта.

В пояснительной записке отмечается, что установление сокращенной на один час продолжительности ежедневной работы (смены) накануне выходных дней при пятидневной рабочей неделе при сохранении установленной нормы рабочего времени будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда, пишет РИА Новости

«Проект направили на заключение в правительство РФ и Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений», - сказал Нилов.

Говоря о проекте, депутат отметил, что такая практика уже есть во многих организациях. По словам парламентария, постепенно и плавно, стимулируя работников, нужно прийти к такому решению, но «очень осторожно».

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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