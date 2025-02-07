Общество

Михаил Ведерников: Авиационная отрасль уверенно развивается

Работников и ветеранов гражданской авиации Псковской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Вы трудитесь в одной из важных отраслей, которая способствует социально-экономическому развитию территорий, укреплению дружественных связей между регионами и странами, помогает людям быть ближе друг к другу», - обратился к работникам и ветеранам гражданской авиации Псковской области губернатор.

Глава региона отметил, что за каждым полетом стоит опыт, четкость и слаженность действий многих специалистов: пилотов, бортпроводников, диспетчеров, технических работников. «От вашего профессионализма, дисциплины и мастерства зависит безопасность и комфорт пассажиров, а порой — и спасение жизни людей», - подчеркнул Михаил Ведерников.

«Несмотря на все сложности и вызовы, российская авиационная отрасль уверенно развивается. В том числе в нашей области расширяется география полетов, увеличивается пассажиропоток, повышается качество авиауслуг, с каждым годом совершенствуется наземная инфраструктура Псковского международного аэропорта "Княгиня Ольга"», - заметил губернатор.

Михаил Ведерников выразил благодарность ветеранам гражданской авиации, которые своими успехами и достижениями внесли значимый вклад в развитие транспортной отрасли Псковской области.

«Благодарю вас за непростой труд, профессионализм и надежность! Желаю вам всегда чистого неба, летной погоды и мягкой посадки! С праздником!» - заключил глава региона.