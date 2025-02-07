Общество

На территории Псковской области ожидается туман

На территории Псковской области ночью и утром 10 февраля ожидается туман, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

«Ночью и утром 10 февраля местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», - говорится в сообщении.

В условиях плохой видимости псковичей и гостей региона призывать быть осторожными за рулём, снизить скорость и отказаться от маневров; использовать противотуманные фары и переходить дорогу только в установленных местах.