Общество

В Госдуму внесли проект о повышении штрафов для чиновников за оскорбление граждан

Депутаты фракции «Новые люди» вносят в Госдуму законопроект о повышении штрафов для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование их обращений. Об этом журналистам сообщил один из авторов законопроекта, депутат Владимир Плякин.

«Сегодня мы внесли законопроект в Думу, предусматривающий увеличение штрафов для чиновников за отписки и оскорбления граждан. Понимаю, что правительство дало отрицательный отзыв на этот законопроект, однако убежден, что депутаты должны принимать решения, основываясь на интересах своих избирателей», - сказал парламентарий.

Согласно законопроекту, предлагается повысить штраф для чиновников за оскорбления граждан в полтора раза, установив его на уровне от 75 тысяч до 100 тысяч рублей, пишет ТАСС. За игнорирование обращений штраф предлагается повысить в два раза, установив его на уровне от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей.