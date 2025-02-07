Общество

Всемирный день больного отмечают 11 февраля

В международном календаре 11 февраля отмечен как Всемирный день больного. Это событие задумано как социальный акт, направленный на поддержку людей, оказавшихся в непростой ситуации болезни.

Всемирный день больного был учреждён 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II (Ioannes Paulus PP. II, 1920–2005). В специальном послании, посвящённом этому дню, понтифик подчеркнул, что ежегодное празднование имеет особую цель — напоминать нам о ценности человеческой жизни, особенно в моменты, когда мы сталкиваемся с трудностями и переживаниями.

Эту цель Папа Римский определил так: «дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».

В 1991 году Иоанну Павлу II был поставлен диагноз болезни Паркинсона, болезни, о которой узнали значительно позже. Примечательно то, что Папа Римский установил Всемирный день больного через год после известия о своем диагнозе.

Впервые этот День отметили 11 февраля 1993 года. Дата была выбрана в связи с тем, что католики всего мира издревле отмечают 11 февраля День больного. Именно в этот день во французском местечке Лурд много веков назад произошло явление Богоматери. Святая Дева, Лурдская Богоматерь, исцелила страждущих, став тем самым символом спасительницы больных.

В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции и мероприятия, посвященные теме профилактики болезней, их лечения и, конечно же, теме здоровья и здорового образа жизни. А также проходят благотворительные мероприятия, акции по сдаче донорской крови или волонтерской работе в больницах, пишет calend.ru.

В католических храмах проходят торжественные мессы, а верующие вспоминают страждущих и больных, выражая им сочувствие и солидарность. Ежегодно к Всемирному дню больного издается специальное послание Папы Римского.