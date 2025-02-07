Общество

Рекордное количество заявок от Псковской области поступило на конкурс ПФКИ

Псковская область подала рекордное количество заявок на участие в конкурсе от Президентского фонда культурных инициатив, сообщается в официальном сообществе проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив в Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

«От Псковской области подана 121 заявка - это пока что рекордное значение от Псковской области за историю работы Фонда! По сравнению с прошлым конкурсом количество заявок увеличилось на 33%. Уважаемые заявители, вместе с вами наш проектный офис ждёт результатов! Самое время подумать над своей идеей для следующего Конкурса ПФКИ», - говорится в сообщении.

Итоги конкурса подведут не позднее 20 мая.