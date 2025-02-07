Общество

Приставы призвали псковичей проверять долги на официальных сайтах

В рамках празднования Дня безопасного Интернета управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области призывает граждан быть внимательными и использовать только проверенные источники для получения информации об исполнительных производствах, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Достоверные сведения можно получить через «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте управления по адресу и через личный кабинет на портале Госуслуг.

С помощью портала Госуслуг должники могут удобно информировать судебного пристава об оплате задолженности, а также сообщать информацию по исполнительным производствам или подавать заявления о причинах неисполнения требований. Взыскатели в свою очередь могут подать заявления о наложении ограничений на должника или инициировать розыскные действия.

Служба настоятельно рекомендует гражданам и юридическим лицам, обнаружившим себя в Банке данных исполнительных производств, оплачивать задолженность через портал Госуслуг. Также доступна возможность скачать и распечатать квитанцию для оплаты на сайте управления, что позволяет произвести платеж в любом банке или через терминалы в районных отделениях.

Кроме того, судебные приставы напоминают о работе голосового бота ФССП России – Полины. С помощью этого электронного помощника можно дистанционно узнать о своей задолженности и получить консультацию. Для этого достаточно позвонить по бесплатному номеру: 8 (800) 303-00-00.

Для получения ответов на вопросы, касающиеся деятельности службы судебных приставов, граждане могут обратиться по номеру группы телефонного обслуживания: 8(8112) 699-082.

«Будьте бдительны и используйте только официальные источники информации для защиты своих прав и интересов!» - заключили в ведомстве.