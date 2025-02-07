Общество

Псковичей приглашают присоединиться к вебинару о новом порядке регистрации контрольно-кассовой техники

Псковичей приглашают присоединиться к вебинару о новом порядке регистрации и перерегистрации контрольно-кассовой техники, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в Федеральный закон № 54-ФЗ, которые изменяют порядок регистрации и перерегистрации контрольно-кассовой техники.

Так, при регистрации контрольно-кассовой техники, применяемой в режиме, предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных (ОФД), пользователь вправе не передавать в налоговый орган сведения, содержащиеся в отчете о регистрации, если такой отчет будет направлен в налоговый орган через ОФД. В бумажном виде отчет предоставлять не нужно.

Перерегистрация ККТ, применяемой в режиме, предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы через ОФД, при замене фискального накопителя также станет проще. Достаточно будет направить через ОФД отчет об изменении параметров регистрации ККТ.

При этом отказ налогового органа в регистрации, перерегистрации контрольно-кассовой техники в связи с представлением пользователем недостоверных сведений или сведений не в полном объеме потребует подачи заявления о регистрации (перерегистрации) с приложением отчета о регистрации (об изменении параметров регистрации) ККТ в связи с заменой фискального накопителя.

Уменьшается срок выдачи пользователю карточки регистрации (перерегистрации) ККТ в случае совершения регистрационных действий. Теперь срок регистрации, перерегистрации контрольно-кассовой техники составляет 5 рабочих дней.

Вступающие в силу изменения в законодательство подразумевают и новое основание для снятия ККТ с учета. Так, с 1 марта 2025 года ФНС в одностороннем порядке сможет снять кассу с учета, если компания (или ИП) не предоставит доступ к ККТ при проведении налоговой проверки. Повторно зарегистрировать эту кассу в ФНС получится только после того, как ККТ будет проверена сотрудниками налоговой службы.

Подробнее обо всех изменениях в рамках онлайн-вебинара, который пройдет 12 февраля 2025 года в 11.00, расскажет начальник отдела оперативного контроля Сергей Изергин.

Зарегистрироваться для участия в онлайн-трансляции можно по ссылке: https://w.sbis.ru/webinar/d87ef04b-969e-4571-8bd4-3a4d7890e7be