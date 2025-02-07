Общество

Активность соискателей на рынке труда в Псковской области выросла на 40% — аналитики

Аналитика hh.ru за последние 30 дней показывает, что на рынок труда региона вышли и обновили свои резюме более 11 тыс. местных соискателей. По сравнению с началом 2024 желание людей найти новую работу или подработку в Псковской области выросло в этом году сразу на 40%.

Самыми замотивированными найти новое место работы оказались желающие работать в сфере автобизнеса, причем это самые разные соискатели: и автомеханики, и специалисты по продажам автомобилей. В этой сфере соискатели стали искать работу на 78% чаще, чем годом ранее. Второе место по активности в поисках работы у соискателей из транспортного сектора. Активность кадров из этой сферы выросла на 73%. Третье место по желанию найти работу мечты в Псковской области заняли соискатели из сферы страхования (+71% новых соискателей). Близко к ним оказался рабочий персонал – представители сферы стали на 68% чаще искать работу.