Активность соискателей на рынке труда в Псковской области выросла на 40% — аналитики

Аналитика hh.ru за последние 30 дней показывает, что на рынок труда региона вышли и обновили свои резюме более 11 тыс. местных соискателей. По сравнению с началом 2024 желание людей найти новую работу или подработку в Псковской области выросло в этом году сразу на 40%.
Самыми замотивированными найти новое место работы оказались желающие работать в сфере автобизнеса, причем это самые разные соискатели: и автомеханики, и специалисты по продажам автомобилей. В этой сфере соискатели стали искать работу на 78% чаще, чем годом ранее. Второе место по активности в поисках работы у соискателей из транспортного сектора. Активность кадров из этой сферы выросла на 73%. Третье место по желанию найти работу мечты в Псковской области заняли соискатели из сферы страхования (+71% новых соискателей). Близко к ним оказался рабочий персонал – представители сферы стали на 68% чаще искать работу.
«На фоне такой активизации местных жителей в регионе вырос и уровень конкуренции на рынке труда. Так, если в начале 2024 года на одну вакансию приходилось 2,9 активных резюме, то теперь уже 4,2. Это еще норма для рынка, но позитивный тренд для работодателей, которые, возможно, также сейчас могут активизироваться в поиске персонала, так как люди пошли на рынок труда. Начала расти конкуренция за работу и в конкретных профсферах. Так, на 15,3 пункта выросла конкуренция в сфере бизнес-консалтинга (с 19,2 до 34,5 активных резюме на вакансию), среди соискателей сферы массмедиа и искусства (+13,7 пункта до 41,3 кандидата на место), на 11,3 пункта выросла конкуренция среди страховых агентов (до 15,8 резюме), на 9,7 пункта до 22,2 резюме среди топ-менеджеров. В данном случае важно понимать, что перечисленные выше сферы и ранее были достаточно конкурентными: было много желающих работать в этих областях, а вот спрос у работодателей был ниже. Между тем общая активизация соискателей на рынке может являться позитивным трендом для начала года», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.
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