Общество

Приставы города Пскова вновь приняли участие в донорской акции

Судебные приставы Псковской области активно поддержали донорскую акцию, прошедшую на базе региональной станции переливания крови, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

«Для сотрудников УФССП России по Псковской области стало доброй традицией регулярно пополнять банк донорской крови. Ведь каждого объединяет одна цель – помочь тем, кто нуждается в переливании крови, подарить шанс на выздоровление, спасти не одну, а может быть и несколько жизней», - отметили в ведомстве.