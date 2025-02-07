Приставы проведут в Пскове прием граждан по вопросам взыскания алиментов

Врио руководителя УФССП России по Псковской области майор внутренней службы Елена Елисеева 13 февраля проведет личный прием граждан по вопросам взыскания алиментов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.
Как отметили в УФССП, исполнительные производства данной категории находятся на особом контроле в управлении.
Прием состоится 13 февраля с 16:00 до 17:00. Адрес проведения личного приема: город Псков, улица Текстильная, дом 3.
Все желающие смогут обратиться по вопросам, касающимся возбуждения исполнительных производств и порядка взыскания задолженности по алиментным платежам, применения к должникам мер принудительного исполнения, административного и уголовного воздействия.
Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Записаться на прием можно по телефону: 699-091.