Елена Даньшова: Женщине нужно дать право решать, нужен ли ей оплачиваемый трехлетний декретный отпуск

Женщине нужно дать право решать, нужен ли ей оплачиваемый декретный отпуск для ухода за ребенком до достижениям им трехлетнего возраста. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике, директор великолукской средней общеобразовательной школы №12 имени Маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова, комментируя соответствующее предложение, получившее одобрение в Госдуме.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала идею об увеличении до трех лет оплачиваемого периода так называемого декретного отпуска. По ее мнению, это повысит рождаемость, так как женщины в период трехлетнего оплачиваемого декрета могут захотеть родить еще одного ребенка. Кроме того, не все родители отваживаются отдать ребенка в детский сад в полтора года, предпочитая воспитывать его самостоятельно.