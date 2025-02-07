Общество

Миссис Псков 2024 стала почетной гостьей фестиваля красоты в Самаре

В рамках визита в Самару делегация из Пскова, представленная директором фестиваля «Миссис Псков» Николаем Королёвым, амбассадором проекта «Миссис GrandMa Universe» Светланой Шумейко и действующей Миссис Псков Еленой Луговой, приняла участие фестивале «Миссис Самарская губерния 2025», сообщил Псковской Ленте Новостей Николай Королёв.

Фото здесь и далее: дирекция конкурса «Миссис Псков»

Делегация смогла познакомиться с участницами, оценить их конкурсные номера и даже принять участие в королевском дефиле. В роли ведущего выступил Николай Королев.

В феврале Самара превратилась в столицу женской красоты, собрав гостей со всей страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Жигулёвска, Тольятти, Великого Новгорода, Пскова, Ейска, Ставрополя, Чебоксар, Серноводска, Чапаевска, Новокуйбышевска и многих других городов.

В финале конкурса «Миссис Самарская губерния» приняли участие 26 женщин, среди которых были многодетные мамы и даже бабушки.

«Миссис Самарская губерния 2025» стала Юлия Стежко.

«Поездка делегации от Пскова в Самару на "Миссис Самарская губерния" - это не только новые встречи и общение, это еще и подарки!» - отметил Николай Королев.

Миссис Псков 2024 Елена Луговая специально для президента фонда «Планета женщин», директора «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Аллы Маркиной приготовила эксклюзивный подарок - авторское украшение на голову из серии Фриды Кало. Прямо на сцене Елена Луговая вручила подарок и поприветствовала Аллу Маркину.

«Дирекция "Миссис Псков" уверена, что скоро мы увидим новые фото с украшением, подаренным Еленой в Самаре!»- заметил Николай Королев.

Миссис GrandMa Universe Светлана Шумейко также приготовила подарки. Она преподнесла меховую жилетку в подарок организатору и директору фестиваля — Наталье Малыгиной, которая надела ее сразу на сцене, сопроводив букетом цветов и приветственными словами. Вручение подарков завершилось фотографированием.

По итогам поездки дирекция «Миссис Псков» пригласила самарскую делегацию в гости на Псковскую землю.