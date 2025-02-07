Общество

В ГД внесли законопроект о штрафе за несообщение в военкомат о переезде

Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла в палату парламента проект о введении штрафов до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев. Документ размещен в думской базе данных.

Новым положением предлагается дополнить статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету), пишет ТАСС.

«Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, - влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей», - указано в документе.

Сейчас часть 2 указанной статьи предусматривает штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей за несообщение сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией. При этом в действующей формулировке не уточняется срок пребывания на новом месте. Авторы инициативы предлагают исключить эту норму и закрепить новые санкции в отдельной части статьи.

«Принятие законопроекта позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету», - указано в пояснительной записке.