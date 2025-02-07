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Общество

Вместе строить школу мечты: форум в Пскове собрал лидеров ученического управления

13.02.2025 17:18|ПсковКомментариев: 0

Чтобы быть успешным во взрослой жизни, с ранних лет надо проявлять инициативу и самостоятельность. И современная школа поддерживает желание детей быть активными и неравнодушными, не только хорошо учиться, но и участвовать во внешкольной деятельности. Поэтому развитию ученическому самоуправлению посвящен форум «Лидеры нового поколения», который проходит в Пскове на базе регионального центра выявления и поддержки одарённых детей «Вега». Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Форум лидеров ученического самоуправления собрал активных и инициативных школьников из всех муниципалитетов Псковской области. Организатором мероприятия является ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области. Для проведения форума привлечены советники директоров по воспитанию и наши коллеги из образовательных учреждений.

Любознательной ученической армии бойцы

Официальное открытие мероприятия началось с совместного творческого номера - памфлет а-ля Маяковский. «Эй, пресса! Давай телеграммы во все концы! Сегодня со всей области любознательной ученической армии бойцы сошлись на первый ученический форум-съезд!» - рассказали о себе ребята.

Участников форума поприветствовала региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова. «Мы вас собрали для того, чтобы обменяться опытом, новыми идеями, еще раз напомнить о том, что такое ученическое самоуправление», - сказала она.

По словам Юлии Колбасовой, ученическое самоуправление - это не только помощь в организации культурно-массовых мероприятий. «Это про то, чтобы вас слышали, к вашему мнению прислушивались. Чтобы вы вместе, сообща, рука об руку с администрацией школы, с родителями строили школу мечты, свою собственную школу», - отметила региональный координатор проекта.

Ресурсный центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега» подготовил для ребят четырехдневную насыщенную программу. «Я уверена, что она вам понравится, вы сдружитесь. Мы хотим, чтобы вы были единой большой региональной командой. Уверена, что все запланированное у нас обязательно получится!» - подчеркнула Юлия Колбасова.

Участников форума познакомили с «Картой дня» - рассказали, какие активности их ждут. Например, конкурс мемов. Для участия в нем ребятам нужно придумать в течение периода проведения форума какой-нибудь мем. Автор самого креативного и необычного получит подарок.

Самое интересное - после уроков

Педагоги Многопрофильного правового лицея №8 - советник директора по вопросам воспитания Ольга Сафронова и заместитель директора по воспитательной работе Елена Грачева - рассказали школьникам, чем полезна общественная работа. Для этого они предложили помочь вымышленной восьмикласснице Ане стать увереннее в себе и ничего не бояться.

Советы ребят были разные: от «сходить к психологу» и «поговорить с друзьями» до предложения «стать активистом». Именно включение в активную жизнь, по словам ребят, помогает бороться со страхами. Наставники согласились с мнением детей: «Когда вы работаете в органах школьного самоуправления, вы как будто тренируетесь и готовитесь к сложным моментам, которые вас ждут во взрослой жизни».

Своим мнением о пользе общественной деятельности и активной позиции поделилась и реальная девочка Аня - школьница Псковского многопрофильного правового лицея № 8 Анна Соловьева. В прошлом году девушка представляла Псковскую область на Всероссийском форуме президентов школ.

«Я убеждена, что большинство из вас, вспоминая через много лет школу, не будут помнить о том, как сидели 5 дней в неделю по 7-8 уроков, готовились к контрольным и самостоятельным. Для нас все самое интересное начинается после уроков - различные акции, волонтерская деятельность, мероприятия, творческие проекты», - сказала Анна Соловьева.

Она призналась, что ученическое самоуправление открыло для нее новый путь. «Это помогло развить навыки организации мероприятий, работы над проектами, формирования команды единомышленников и публичных выступлений. Помимо этого, я смогла научиться ясно выражать свои мысли, аргументировать свои решения, анализировать ситуацию, находить компромиссы, работать с людьми разного возраста, начиная от сверстников и заканчивая педагогами. Но самое крутое - прошлой весной я представляла нашу область на первом Всероссийском форуме президентов наших школ в Москве, как лучший лидер школьного самоуправления», - отметила девушка.

По мнению Анны Соловьевой, такие активности, помимо развития личностных качеств, позволяют заводить новые знакомства, что всегда актуально.

Набраться опыта и подружиться

Несмотря на то, что форум только начался, школьники уже готовы делиться впечатлениями. Псковский восьмиклассник Евгений Яганов рассказал, что решил принять предложение классного руководителя и участвовать в мероприятии, потому что «это хороший опыт».

В Псковском педагогическом комплексе, где учится Евгений, есть школьный парламент, и мальчик надеется, что новые знания помогут становлению этого органа ученического самоуправления. «В основном, мы всякие благотворительные акции устраиваем: собираем корм собакам или проводим мероприятия для детей и пожилых людей, - рассказал он. - На форуме хочу узнать, как у других ребят устроено школьное самоуправление. Мне очень нравится здесь, я быстро со всеми познакомился, появились новые друзья».

Отметим, что в первый день работы форума ребята встретились с уполномоченным по правам ребёнка Псковской области Наталией Соколовой и руководителем Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатериной Гончаровой. Врио ректора ПОИПКРО пообщалась с ребятами в режиме открытого диалога на тему «Как найти себя в мире профессий».

«Впечатления очень хорошие. Надеюсь обменяться опытом, научиться чему-то новому, чтобы потом это использовать в своей школе», - отметил десятиклассник Инженерно-экономического лицея города Великие Луки Александр Коноплянник.

«Мы хотим объединить детей из разных муниципалитетов, создать некое сообщество, чтобы они могли вместе реализовывать какие-то проекты. Для этого нужно, чтобы между ними завязались хорошие отношения», - пояснила специалист по методическому сопровождению регионального ресурсного центра Всероссийского проекта Навигаторы Детства Псковской области Марина Александрова.

Также, по словам Марины Александровой, обязательно пройдут мероприятия, связанные с Годом защитника Отечества и 80-летием Победы. «Например, у нас планируется киностудия, на которой дети будут создавать фрагмент фильма, посвященный снятию блокады Ленинграда. Программа очень насыщенная. Надеемся, что она детям понравится и принесет пользу для развития ученического самоуправления в школах», - отметила специалист.

Впереди участников форума ждет еще три дня насыщенной работы: деловые игры и тренинги, игры по организации деятельности советов старшеклассников, по планированию их работы, тренинги на командообразование.

Светлана Синцова

Теги: #школа #ПОИПКРО #лидеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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