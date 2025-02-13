Общество

В РФ ввели обязательный период охлаждения по потребительским кредитам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении обязательного периода охлаждения по потребительским кредитам - то есть паузы между оформлением и получением займа, которая поможет бороться с мошенниками. Документ опубликован.

Согласно нововведениям, банки обязаны при выдаче потребительского кредита устанавливать период охлаждения продолжительностью минимум четыре часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей и минимум 48 часов для сумм свыше 200 тыс. рублей. Заемщик сможет получить кредитные средства только по окончании указанных временных промежутков.

Закон также наделяет Банк России правом изменять или вовсе не применять требования по периоду охлаждения в отношении кредиторов, которые эффективно реализуют антифрод-мероприятия (мероприятия по противодействию мошенникам). Вместе с тем ЦБ может сновать ввести указанные требования, если в течение одного квартала кредитная организация неоднократно нарушала правила управления рисками.