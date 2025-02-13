Общество

Благотворительный марафон «Корзина доброты» стартует в Псковской области

Жители Псковской области могут присоединиться к всероссийскому благотворительному марафону «Корзина доброты», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Стартует первый в 2025 году всероссийский благотворительный марафон «Корзина доброты». Акция состоится 14 и 15 февраля при информационной поддержке проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание». Благотворительный марафон «Корзина доброты» пройдет в 1628 магазинах по всей России 14 февраля с 16.00 до 20.00 и 15 февраля с 12.00 до 18.00.

В том числе и в Пскове в магазинах «Пятерочка» по адресам:

Рижский проспект, дом 87Б;

Рижский проспект, дом 70;

Рижский проспект, дом 40Б;

Рижский проспект, дом 57;

улица Коммунальная, 73;

улица Народная, 49А;

улица Труда, 26Г;

улица Яна Фабрициуса, 5Б;

улица Вокзальная, 32.

В Великих Луках: улица Дьяконова, 15/18.

Поучаствовать сможет любой желающий: для этого нужно будет прийти в магазин торговой сети, приобрести хотя бы один товар из рекомендованного списка и оставить его при выходе в специальной корзине.

В качестве помощи принимают продукты с длительным сроком хранения: крупы, овощные, рыбные и мясные консервы, подсолнечное масло, чай, макароны, сухофрукты и орехи и другие.

Все собранные продукты доставят на склад, где волонтеры сформируют продуктовые наборы и отправят их семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, одиноким пенсионерам, людям с инвалидностью.

Добавим, в 2015 году компания X5 Group запустила всероссийскую социальную акцию «Корзина доброты». За это время с помощью неравнодушных граждан было собрано более 3 тысяч тонн продуктов, помощь получили более 1,5 млн нуждающихся россиян. Проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» оказывает активную экспертную и информационную поддержку акции «Корзина доброты». Специалисты Роспотребнадзора дают рекомендации по расширению и оптимизации списка продуктов в соответствии с принципами здорового питания. На них ориентируются волонтеры при сборе продуктовых корзин для нуждающихся.