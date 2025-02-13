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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Медиалишенцы, в одном ряду с фриками, оппозиция и эмиграция

14.02.2025 11:59|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).  

Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о том, как на медийное пространство Псковской области повлияла смена президента США. Релокантские медиа, не допущенные в Европе дальше прибалтийской прихожей и пытавшиеся влиять на повестку внутри региона, остаются без финансирования.

Ведущие попробуют объяснить, почему для аудитории вопрос с источником финансирования медиа является ключевым и почему важно получить на него ответ до начала потребления контента.

Теги: #Прессинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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