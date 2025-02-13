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Мемориальную доску герою афганской войны Олегу Ремеру открыли в Пскове

Торжественное открытие мемориальной доски гвардии лейтенанту технической службы Олегу Ремеру состоялось 14 февраля в Пскове на стене школы №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых, где обучался герой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Освещение памятной доски совершил священник храма святителя Николая отец Николай Васильев.

С памятной речью выступил заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями торжественного открытия мемориальной доски памяти Олега Викторовича, погибшего при исполнении воинского долга, выпускника, ученика 17-й школы. Вы знаете, особенно торжественно то, что сегодняшнее мероприятие проводится в канун годовщины вывода советских войск из Афганистана, где в 1981 году Олег Викторович героически, выполняя свой долг, к сожалению, погиб. И нам всем, псковичам, кто помнит Олега Викторовича, очень хотелось бы, чтобы каждый ученик школы, педагогический состав и посетители, действительно, входя в школу, помнили и знали о том, что здесь учился настоящий герой. Вечная память Олегу Викторовичу, здоровья родным и близким», - сказал Андрей Ульянов.

Память героя также почтил депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.

«Ветераны, уважаемые родные и близкие, дорогие земляки, сегодня мы собрались здесь, чтобы совершить важный акт памяти. Открыть мемориальную доску человеку, чья жизнь стала символом мужества, долгой и беззаветной преданности Родине Олегу Викторовичу Ремеру. Эта мемориальная доска - не просто камень с буквами. Это символ, это мост между прошлым и будущим. Пусть каждый, кто проходит мимо, остановится на мгновение и задумается. Каково это? Рисковать собой ради других. Каково это? Терять друзей, но не терять веры. И этот памятный знак, который мы открываем, на самом деле не только для Олега Викторовича, он также и символ ради всех тех, кто был в Афганистане, кто прошел через это горнило. Важно, чтобы память о нем не стерлась из нашей истории. Чтобы молодые поколения знали, что свобода и независимость – это не просто данность, а результат чьих-то усилий, боли и потерь. Вечная слава героям, вечная память тем, кто не вернулся, а тем, кто остался в живых - огромное спасибо за уроки мужества», - выступил Алексей Форш.

Память героя почтили минутой молчания, после чего все желающие смогли возложить цветы к мемориальной доске. В конце прошёл памятный марш.

«Мы с ним учились в этой прекрасной школе с первого класса. Здесь закончили восьмилетку, и каждый выбрал свой жизненный путь. Олег пошёл продолжать учёбу в другую школу. Это был простой русский парень, который ничем не выделялся в нашем классе. Мы все выросли такими простыми ребятами, которые стремились, любили свою школу, любили своих преподавателей. И нам хотелось чего-то в этой жизни достичь. Олег выбрал свой путь, путь воина. И считаю, что он был достойным учеником в нашей школе, достойным мужчиной. И мы будем хранить память о нем, добрую, светлую память», - поделился воспоминаниями одноклассник Олега Ремера Вячеслав Лешков.

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Олег Ремер родился 30 августа 1960 года в городе Копейске Челябинской области. В 1966 году переехал в Псков с родителями. С 1967 по 1975 год учился в школе №17. За годы учебы принимал активное участие в жизни класса, школы.

10-й класс Олег Ремер закончил в школе №7. В 1977 году он поступил в Ачинское военное авиационное училище и в июне 1980-го года с отличием окончил его, получив специальность «самолёты и двигатели», квалификацию - «техник-механик». Имел право выбора, но попросил назначение вместе с товарищами по училищу - в Дальневосточный военный округ в 331–й Отдельный вертолётный полк, откуда почти ежедневно вылетали в Афганистан на боевые задания.

Более года экипаж вертолёта, достойно выполняя задания командования полка, благополучно возвращался в часть. Однако 5 октября 1981 года лейтенант технической службы Олег Ремер погиб при выполнении «обязанностей военной службы», получив ранения, не совместимые с жизнью.

Похоронен на Орлецовском кладбище в городе Пскове. Имя Олега Ремера внесено на памятную доску на мемориале воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века, в сквере Дома офицеров.