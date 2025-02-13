Общество

Приставы помогли псковичу вернуть деньги за некачественную дверь

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области помогли псковичу вернуть деньги за дверь ненадлежащего качества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Мужчина, столкнувшись с проблемой неудачной покупки, решил обратиться в магазин с просьбой о замене двери. Несмотря на его обращения, сотрудники магазина не проявили должного внимания и не оказали необходимую помощь. Не желая оставлять ситуацию без внимания, пскович обратился в суд с иском, в котором потребовал заменить некачественную дверь на аналогичную, демонтировать старую и выплатить компенсацию за причиненные неудобства.

В отделение судебных приставов Псковского района поступил исполнительный документ неимущественного характера. Сотрудник органа принудительного исполнения возбудил исполнительное производство, ознакомил директора магазина с предъявляемыми требованиями и предупредил о необходимости исполнить возложенные обязательства в отведенный для добровольного исполнения срок. Также сотрудник службы предупредил мужчину о мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае неисполнения решения суда, и о привлечении к административной и уголовной ответственности.

Не желая столкнуться с такими последствиями, директор магазина связался с покупателем и заменил дверь, а также выплатил денежные средства.