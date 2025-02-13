Торжественное открытие Пустошкинского центра образования состоялось в регионе

Говяжьи субпродукты не прошли контроль на госгранице в Псковской области

Пушкинский фестиваль медиапроектов анонсировала потомок поэта на музейных чтениях памяти Гейченко в «Михайловском»

Пять человек погибли в ДТП в Великих Луках в 2024 году

Лекцию о Дне защитника Отечества прочтет в Пскове Александр Седунов

В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время

Строительство нескольких школ в Псковской области идет с отставанием от графика

Пожарные МЧС предотвратили аварию на железной дороге в Дедовичском районе

Каждый третий преступник в Великих Луках в 2024 году в момент совершения правонарушения был пьян

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