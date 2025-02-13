Торжественное открытие Пустошкинского центра образования состоялось в регионе

Капитальный ремонт Пустошкинского центра образования завершилось торжественной программой открытия объекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава муниципалитета Юрий Кравцов.
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Планируется продолжение дооснащения школы: ожидается поступление нового гардероба, учебного оборудования, мебели.
Содействие подготовке здания школы к началу учебного процесса после проведения ремонтных работ оказывала родительская общественность, учащиеся, члены дружины имени Александра Невского за трудовые усилия.
«Желаю учащимся и педагогам творческих, спортивных и профессиональных побед!», - сказал в заключение глава Пустошкинского района Юрий Кравцов.
Ремонт проведен в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Псковской области».