Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Театральный бардак
Господин Рейтингомер
Разукрасили
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
10 лет с правом переписки
Что будет с больницей и с нами?
 
 
 
ещё Общество 13.02.2025 11:260 Зелёное имущество 16.02.2025 11:200 Автомобилистам могут присылать анонимные сообщения на Госуслугах 16.02.2025 10:000 Год назад умер известный псковский фотограф Дмитрий Марков 15.02.2025 20:400 Путин обсудил с Совбезом подготовку к весенним паводкам 15.02.2025 20:200 Свыше 10 кубометров елок измельчили псковские экоактивисты 15.02.2025 20:000 До -15 градусов и небольшой снег ожидается в Псковской области 16 февраля
 
 
 
Самое популярное 13.02.2025 12:030 Планировавших подрыв вокзала в Пскове террористов уничтожили ответным огнем 10.02.2025 10:330 Интерактив: Ввели единые квитанции за свет и ТКО, а документами обмениваться не научились 13.02.2025 14:093 ФСБ опубликовала видео ликвидации террористов, пытавшихся взорвать вокзал в Пскове 13.02.2025 11:523 ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове 11.02.2025 14:044 Заместителя главврача Псковского перинатального центра задержали по подозрению в мошенничестве
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Автомобилистам могут присылать анонимные сообщения на Госуслугах

16.02.2025 11:20|ПсковКомментариев: 0

Возможность оставлять водителям анонимные сообщения на Госуслугах появилась сравнительно недавно. Ее предлагают расширить за счет обязательных сообщений от эвакуаторщиков, если те увозят машину на штрафстоянку. Как это будет работать, рассказал автоэксперт Иван Волин.

Анонимно можно написать, например, о незакрытом стекле, неудачной парковке или эвакуации. Сделать это могут обычные граждане по доброте душевной - если заметят неладное. Теперь депутаты предлагают расширить функционал нововведения, обязав сотрудников полиции информировать водителей об эвакуации авто на Госуслугах.

«Цель новации - дать водителю возможность прибыть на место эвакуации в течение 10 минут и переставить машину. В противном случае эвакуация будет полностью законна», - пояснил Волин.

По его мнению, введение этого сервиса окажется весьма полезной. Ведь нередко владельцы эвакуированных машин не сразу узнают о факте эвакуации, им приходится тратить немало времени на поиск собственного транспорта. Все это время идет отсчет времени на штрафстоянке.

«Другой вопрос, что любая современная идея будет тотчас взята на вооружение бесконечными цифровыми мошенниками, получающими в свой арсенал ещё один инструмент, который теоретически можно использовать для создания дополнительного хаоса в уме потенциальной жертвы», - рассуждает автоэксперт.

По его мнению, сервис имеет неплохой потенциал, но его успешность зависит от того, насколько хорошо он будет реализован и защищен от злоумышленников. По крайней мере, она станет поводом для водителей почаще мониторить сервис Госуслуг, пишет агентство «Прайм».

«Если не сгущать краски, то вся история может стать полезным инструментом для улучшения коммуникации между властями и гражданами. Тем не менее, без серьёзной системы защиты от утечек персональных данных из бесконечного количества реестров и баз мы просто получим еще один повод для беспокойства», - заключил автоэксперт.

Теги: #Госуслуги #автомобили
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего не хватает Пскову для развития туризма?
В опросе приняло участие 227 человек
16.02.2025, 11:200 Автомобилистам могут присылать анонимные сообщения на Госуслугах 16.02.2025, 11:000 Три новых рекорда по пауэрлифтингу установили в Псковской области 16.02.2025, 10:400 53% псковичей не испытывают страхов по поводу развития искусственного интеллекта - опрос 16.02.2025, 10:200 Псковские юные шахматисты выступили на Первенстве России по шахматам
16.02.2025, 10:000 Год назад умер известный псковский фотограф Дмитрий Марков 16.02.2025, 09:400 Повысить пошлины на импортные товары предложили в Госдуме 16.02.2025, 09:200 Учёный заявил, что языки в России умирают гораздо быстрее, чем в среднем по миру 16.02.2025, 09:000 Выдача и замена паспортов стала самой популярной госуслугой в январе 2025 года
15.02.2025, 22:000 В ГД рассказали, как сэкономить на межевании земельных участков 15.02.2025, 21:400 Митрополит Матфей совершил литургию в Псковском кафедральном соборе по случаю Сретения Господня 15.02.2025, 21:200 В Буэнос-Айресе открылась неделя фильмов Тарковского 15.02.2025, 21:190 Великолукская хоккейная команда «Экспресс» одержала победу над командой «Северная Олимпия»
15.02.2025, 21:000 Научно-практическая конференция «Физическая культура, спорт, олимпизм: проблемы и перспективы» пройдет 20 марта в Великих Луках 15.02.2025, 20:400 Путин обсудил с Совбезом подготовку к весенним паводкам 15.02.2025, 20:200 Свыше 10 кубометров елок измельчили псковские экоактивисты 15.02.2025, 20:000 До -15 градусов и небольшой снег ожидается в Псковской области 16 февраля
15.02.2025, 19:400 Псковские волонтёры присоединились к Всероссийской акции «Герои Афганской войны» 15.02.2025, 19:200 Псковский хоспис выразил благодарность фонду «Защитники Отечества» за помощь ветеранам. 15.02.2025, 19:000 Выставка «Ремесленный берег Шелони» откроется 19 февраля в Пскове 15.02.2025, 18:400 Чтения памяти Гейченко в «Михайловском» завершили свою работу 
15.02.2025, 18:200 Умерла актриса из фильма «Фанфан-Тюльпан» Женевьев Паж 15.02.2025, 18:000 Редакторов поэтического альманаха «Майя» вспомнили в псковской библиотеке 15.02.2025, 17:400 Астероид 2024 YR4 может принести больший ущерб, чем Челябинский метеорит - эксперт 15.02.2025, 17:002 Новый терапевт приступил к работе в Псковской городской поликлинике
15.02.2025, 16:400 Россиян предупредили о новом схеме мошенничества со СНИЛС 15.02.2025, 16:201 В ГД предложили повысить выплаты к пенсиям ветеранам боевых действий 15.02.2025, 16:000 Выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история» проходит в Костроме 15.02.2025, 15:400 Юбилейную медаль труженице тыла вручила Наталья Федорова
15.02.2025, 15:200 Более 7400 вакансий доступны псковичам на начало февраля 2025 года 15.02.2025, 15:000 Память воинов-интернационалистов почтили в Пскове 15.02.2025, 14:400 Фотофакт: Салат со стеклом достался псковичке в гипермаркете 15.02.2025, 14:200 Посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана митинг прошел в Великих Луках
15.02.2025, 14:000 Возраст влюблённости, как его определил Пушкин, обсудили на музейных чтениях в «Михайловском» 15.02.2025, 13:400 Росгвардейцы провели для студентов мероприятие ко Дню вывода Советских войск из Афганистана 15.02.2025, 13:200 Великолукский студент прошел в 1/8 на чемпионате Европы по велосипедному спорту 15.02.2025, 13:000 Пенсионерку из псковской деревни Крипецкое продолжает искать полиция
15.02.2025, 12:400 Участники четвертой стратсессии профсоюзов посетили медиацентр Витебской области 15.02.2025, 12:200 Порядок действий при обморожении рассказали псковичам в МЧС 15.02.2025, 12:000 Хоккейный матч между «Красным Знаменем» и «Красногородском» пройдет в Великих Луках 15.02.2025, 11:400 Конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» пройдет 24 апреля в Великих Луках
15.02.2025, 11:200 Юбилейные медали к 80-летию Победы вручили ветеранам в Псковском районе 15.02.2025, 11:000 Мы помним каждого, кто шагнул в бессмертие - Александр Козловский о Дне вывода советских войск из Афганистана 15.02.2025, 10:400 Водоснабжение частично отключат в Великих Луках 17 февраля 15.02.2025, 10:201 Фотофакт: Камеру видеофиксации устанавливают на площади Ленина
15.02.2025, 10:000 В региональном турнире по пауэрлифтингу в Пскове примут участие около 30 человек 15.02.2025, 09:400 Международный день детей, больных раком отмечается 15 февраля в мире 15.02.2025, 09:201 Подстанцию строят на территории ОЭЗ «Моглино» 15.02.2025, 09:000 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана отмечают 15 февраля
14.02.2025, 22:000 Курорты Кавказа нарастят турпоток, запустив туры с совмещенными видами отдыха 14.02.2025, 21:500 Торжественное открытие Пустошкинского центра образования состоялось в регионе 14.02.2025, 21:390 Оператор Первого канала получил ранение в Курской области 14.02.2025, 21:300 Дополнительные требования и ограничение полномочий: как изменится закон о частных нотариусах
14.02.2025, 21:110 В Анапе загорелся пансионат, где находится волонтерский штаб. ВИДЕО 14.02.2025, 20:500 Об изменениях в ИТ-отрасли рассказали псковичам в минцифры 14.02.2025, 20:300 Псковская молодежь сможет принять участие в федеральном грантовом конкурсе 14.02.2025, 20:133 Нетрезвый водитель повредил десяток машин на улице Коммунальной в Пскове - очевидцы
14.02.2025, 19:510 Фотофакт. Заключительная репетиция Сретенского бала проходит в Пскове 14.02.2025, 19:300 Как переоформить квитанцию за капремонт с имени прежнего собственника рассказали псковичам 14.02.2025, 19:160 Авария на улице Юбилейной вызвала пробку в 1,5 километра в Пскове. ФОТО 14.02.2025, 19:110 «Изборские истории»: Живая икона патриотизма и конкурс экологического рисунка. ВИДЕО
14.02.2025, 19:000 Диетолог развеяла мифы о пользе и вреде сахара и соли 14.02.2025, 18:370 Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории»: Живая икона патриотизма и конкурс экологического рисунка 14.02.2025, 18:150 Мост через реку Полонка в Порховском округе капитально отремонтируют по новому нацпроекту 14.02.2025, 17:540 Почти 14% образцов мяса в Псковской области не прошли проверку по физико-химическим показателям
14.02.2025, 17:420 По факту ДТП с пострадавшим на улице Труда в Пскове продолжается проверка 14.02.2025, 17:310 На ремонт Псковского политехнического колледжа могут выделить свыше 113 млн рублей 14.02.2025, 17:280 New love show пройдет в псковском «Акваполисе» 15 февраля 14.02.2025, 17:190 Высокие ставки по вкладам продержатся еще 3-4 месяца – ВТБ
14.02.2025, 17:140 Организаторы чтений памяти Гейченко в «Михайловском»: первый день конференции оказался чрезвычайно плодотворным 14.02.2025, 17:100 Запрет выхода на лед отменили в Куньинском районе 14.02.2025, 17:090 Николай Козловский рассказал о создании центра паломничества на родине Патриарха Тихона 14.02.2025, 17:000 Бесплатный мастер-класс по работе с глиной состоится в псковской библиотеке
14.02.2025, 16:510 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 февраля 14.02.2025, 16:500 Финтех, промышленность, ретейл: названы самые отзывчивые к использованию ИИ отрасли 14.02.2025, 16:460 «Семейные ценности»: Детский театр. ВИДЕО 14.02.2025, 16:410 К ответственности за ненадлежащее воспитание детей за год в Великих Луках привлекли свыше 180 родителей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru